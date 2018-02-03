8 نصائح تساعدك على النجاح في أول موعد غرامي.. لا تلتقط الـ"سيلفي"

دائما ما تحرص جميع الأطراف على إنجاح الموعد الغرامي الأول، على أمل أن يكون انطلاقة لحياة زوجية سعيدة بين الشريكين.

© Sputnik. Ilona Hvartskiya حتى لا تضر جسدك... 8 أطعمة صحية تجنب تناولها في هذه الأوقات

ونشر موقع "ريفينري 29" بعض النصائح التي قد تساعد على نهاية سعيدة لأول موعد غرامي.

1- لا تضع الزواج نصب عينك خلال اللقاء الأول، الهدف الأول للقاء يكون للتعرف على الشخص ومدى مناسبته، خاصة وأن الانطباع الأول يكون مهما لتحديد الخطوة المقبلة.

2- لا يجب أن تحضر الموعد الأول وأنت منهك من العمل أو لديك مشكلة تسيطر على تفكيرك، حيث يجب أن يكون ذهنك صافيا للقاء الأول.

3- ضرورة اختيار ملابسك على أن تكون أنيقة وبسيطة.

4- بالنسبة للفتيات لا يتعين وضع مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه، خاصة وأن أغلب الرجال يحبون البساطة.

5- إذا تمت دعوتك للعشاء خلال اللقاء الأول، يكون من الأفضل اختيار طبق خفيف والابتعد عن الأطعمة الدسمة التي قد تسبب الخمول أو الانتفاخ.

6- تجنب النظافة الزائدة حتى لا يعتقد الطرف الآخر أنك مصاب بالوسواس القهري، تصرف ببساطة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم.

7- تجنب التقاط "السيلفي" أو التقاط صورة للوجبة التي ستتناولها، كما ينبغي عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي.

8- لا تنظر للساعة كون هذا الأمر منافي تمام لقواعد الإتيكيت، حتى لا تعطي انطباعا بمن يجلس معك أنك مللت من اللقاء وتريد الانصراف.