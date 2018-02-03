8 نصائح تساعدك على النجاح في أول موعد غرامي.. لا تلتقط الـ"سيلفي"

1- لا تضع الزواج نصب عينك خلال اللقاء الأول، الهدف الأول للقاء يكون للتعرف على الشخص ومدى مناسبته، خاصة وأن الانطباع الأول يكون مهما لتحديد الخطوة المقبلة.
2- لا يجب أن تحضر الموعد الأول وأنت منهك من العمل أو لديك مشكلة تسيطر على تفكيرك، حيث يجب أن يكون ذهنك صافيا للقاء الأول.
3- ضرورة اختيار ملابسك على أن تكون أنيقة وبسيطة.
4- بالنسبة للفتيات لا يتعين وضع مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه، خاصة وأن أغلب الرجال يحبون البساطة.
5- إذا تمت دعوتك للعشاء خلال اللقاء الأول، يكون من الأفضل اختيار طبق خفيف والابتعد عن الأطعمة الدسمة التي قد تسبب الخمول أو الانتفاخ.
6- تجنب النظافة الزائدة حتى لا يعتقد الطرف الآخر أنك مصاب بالوسواس القهري، تصرف ببساطة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم.
7- تجنب التقاط "السيلفي" أو التقاط صورة للوجبة التي ستتناولها، كما ينبغي عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي.
8- لا تنظر للساعة كون هذا الأمر منافي تمام لقواعد الإتيكيت، حتى لا تعطي انطباعا بمن يجلس معك أنك مللت من اللقاء وتريد الانصراف.
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