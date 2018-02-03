6.2 مليون زائر لبرج إيفل في 2017

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن برج إيفل استقبل 6.2 مليون زائر خلال عام 2017.

وأضافت الخارجية الفرنسية على حسابها بموقع تويتر:"شكرا لجميع الزائرين".

ويعد برج إيفل من أشهر معالم "العالم"، وهو واحد من عجائب الدنيا الـ7.

ويتكون البرج من 3 طوابق وبه 7 مصاعد كهربائية، وصممه ستيفن سوفيستري، وموريس كوتشلن، وإيملين نوغيير، وأشرف عليه المهندس غوستاف إيفل الذي سمي البرج على اسمه.

استقبل #برج_إيفل 6،2 مليون زائر في عام 2017. وتجاوز هذا المعلم السياحي الذي يُعدّ رمز مدينة #باريس العتبة الرمزية المتمثّلة في ثلاثمائة مليون زائر منذ تدشينه في عام 1889. شكرًا لجميع الزائرين! 👍👍 pic.twitter.com/G1Rjzbj04A — الخارجية الفرنسية (@francediplo_AR) February 3, 2018

​واحتفل برج إيفل في العام الماضي بتجاوزه 300 مليون زائر منذ افتتاحه للزيارة في 1889.