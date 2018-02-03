6.2 مليون زائر لبرج إيفل في 2017

ويعد برج إيفل من أشهر معالم "العالم"، وهو واحد من عجائب الدنيا الـ7.
ويتكون البرج من 3 طوابق وبه 7 مصاعد كهربائية، وصممه ستيفن سوفيستري، وموريس كوتشلن، وإيملين نوغيير، وأشرف عليه المهندس غوستاف إيفل الذي سمي البرج على اسمه.
استقبل #برج_إيفل 6،2 مليون زائر في عام 2017. وتجاوز هذا المعلم السياحي الذي يُعدّ رمز مدينة #باريس العتبة الرمزية المتمثّلة في ثلاثمائة مليون زائر منذ تدشينه في عام 1889. شكرًا لجميع الزائرين! 👍👍 pic.twitter.com/G1Rjzbj04A— الخارجية الفرنسية (@francediplo_AR) February 3, 2018
واحتفل برج إيفل في العام الماضي بتجاوزه 300 مليون زائر منذ افتتاحه للزيارة في 1889.
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