المغربي حمزة لبيض يفوز بلقب "ذا فويس كيدز" في موسمه الثاني (فيديو)

وفي الحلقة الأخيرة التي استمرت حتى منتصف ليل السبت في استديوهات "إم بي سي" في ذوق مصبح شمال العاصمة اللبنانية بيروت، انحسرت المنافسة بين ستة أطفال وصلوا إلى النهائي.
وبجانب اللقب يفوز حمزة بجائزة البرنامج وهي تسجيل أغنية خاصة مع تصوير فيديو كليب ومنحة دراسية بقيمة 200 ألف ريال سعودي وهدايا أخرى. وبعد إعلان النتيجة قدم حمزة "القدود الحلبية" التي اشتهر بها بعد أن حظي باتصال مباشر مع مطربه المفضل السوري صباح فخري.
مبروك حمزة لبيض الفائز في الموسم الثاني من #MBCTheVoiceKids pic.twitter.com/CQuaDSUMzo— MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) February 3, 2018
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