6 خطوات لحماية نفسك من النصب بواسطة ماكينات الصرف الآلي

قد تكون ضحية ماكينات صرف آلي مزيفة في أي وقت من الأوقات، خاصة مع ازدياد عمليات النصب بهذه الطريقة، خلال السنوات الأخيرة.

© REUTERS/ DANISH SIDDIQUI تحذيرات من تسلل إلكتروني يستهدف ماكينات الصرف الآلي في أمريكا

ولكن قبل إدخالك لبطاقتك الائتمانية في ماكينة الصرف الآلي، من أجل سحب نقودك، أو لمعرفة حسابك الحالي، عليك أن تتبع هذه الخطوات الست، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، لمعرفة ما إذا كانت مزيفة أو حقيقة:

1) لوحة المفاتيح

إن اللصوص ماهرون للغاية في استبدال لوحة مفاتيح ماكينة الصراف الآلي بلوحة مماثلة لها، ولكن باستطاعتك أن تميزها، إذا شعرت أن الضغط على المفاتيح اسفنجي الملمس، لأنه في هذه الحالة، سيكون اللص متواجدا بالقرب منك، ويسجل ضربات إصبعك لكل مفتاح، عن طريق وسيلة "البلوتوث"، أو عبر إشارة لاسلكية.

وفي حال أشعرت أن لوحة مفاتيح الماكينة اسفنجية الملمس، فعليك أن تتوقف في الحال عن طباعة كلمة السر الخاصة بك، وتفحص الماكينة واللوحة بشكل أكبر.

First keyboard I interacted with in Japan was already kind of amazing. Mechanical numeric keypad in an ATM! pic.twitter.com/U0bnG3rWui — Marcin Wichary (@mwichary) February 1, 2018

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2) كن حذرا من الغرباء

وهي حيلة يلجأ لها اللصوص، وذلك بالوقوف قربك، من أجل مساعدتك، في حال أن بطاقتك تم سحبها بداخل الماكينة، ويطلبون منك أن تدخل رقمك السري أكثر من مرة، على سبيل المحاولة، لكي يحفظوه، ويستخدموه بعد رحيلك من المكان.

3) ماكينات عليها إقبال

إن ماكينات الصرف الآلي المزيفة، غالبا ما تشهد إقبالا ضعيفا، لأنها لا تصبح تحت المراقبة طوال الوقت، لذا فإن ماكينة متواجدة بداخل محطة وقود ستكون أكثر أمانا، من أخرى متواجدة في شارع، حيث من السهل على اللصوص أن يضعوا بها وسائل لسرقة أموالك ورصد كلمة السر الخاصة بك.

4) فتحة الإيصال

إن ماكينات الصرف الآلي ليس من السهل فتحها، لسبب واضح، وهو أن اللصوص سيحتاجون لكسرها من أجل فعل هذا، ولكنهم قد يستعيضون بذلك، بوضح ماسح للكارت بداخل فتحة الإيصال.

وقد تعرف وجود ماسح بداخل فتحة الإيصال، في حالة أن مكيروفون الصوت مفقود أو موجّه لاتجاه بدلا من تصميمه كعصا خارجة من مكانها.

Backseat Challenge on #TrafficAvenue



Q: Do you say:



a) I am going to use the ATM Machine



OR



b) I am going to use the ATM pic.twitter.com/Q6VBvFChYS — CitiNewsroom (@Citi973) February 2, 2018

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5) أي خدوش

تحقق الماكينة الواقف أمامها، إذا كان بها أي خدوش خارجية، أو علامات لوجود لصق، كذلك تأكد من مكان إدخال البطاقة، إذا كان مفكوكا أم لا، وإذا كانت أي من هذه العلامات متواجدة، فإن هذا يعني حدوث محاولات للعبث بالماكينة.

6) الكاميرا الخفية

يلجأ اللصوص في بعض الأحيان لحيلة أخرى من أجل سرقة كلمة السر الخاصة بك، وهي بوضعهم لكاميرات صغيرة خفية لاسلكية، من الممكن زرعها فوق الشاشة.

وقد تكون هذه الكاميرات الخفية في صورة صندوق معدني أو بلاستيكي، أو أن تكون متخفية بداخل صندوق للأظرف أو الإعلانات، وفي حال أن الأخير لم يكن متواجدا في المرات السابقة، فيجب أن تتفحصة لمعرفة ما إذا كان فيه حفرة صغيرة، والتي غالبا سيكون بداخلها الكاميرا الموجهة ناحية لوحة المفاتيح.