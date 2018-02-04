إسرائيل تكرم ذكرى أم كلثوم بهذه الطريقة

أعلن رئيس بلدية أورشليم في إسرائيل، إطلاق أسم الفنانة الراحلة أم كلثوم على أحد الشوارع الرئيسية بالبلدية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هذا الأمر يأتي تزامنا مع ذكرى وفاة كوكب الشرق.

وقال حساب إسرائيل بالعربي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "في ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، تسمية شارع يحمل اسمها في إسرائيل، تكريما لعملاقة الطرب الأصيل".

وأضاف: "يطلق رئيس بلدية أورشليم القدس اسم الفنانة الراحلة التي أمست أشهر من نار على علم في العقد الأخير ولا يخلو مهرجان للعود من أغانيها".

يذكر أن أم كلثوم ولدت في 13 ديسمبر 1898، وتوفيت في الثالث من فبراير عام 1975 عن عمر يناهز 77 عاما.

في ذكرى رحيل كوكب الشرق #ام_كلثوم:تسمية شارع يحمل اسمها في #إسرائيل في هذا الشريط، تكريما لعملاقة الطرب الاصيل، ام كلثوم، يطلق رئيس بلدية اورشليم القدس شارعا على اسم الفنانة الراحلة التي امست اشهر من نار على علم في العقد الأخير ولا يخلو مهرجان للعود من اغانيها pic.twitter.com/7udMpN6m72 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 4, 2018

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