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20:52 04 فبراير/ شباط 2018
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    رجل مع امرأتين

    18 علامة خفية لاكتشاف الشخص النرجسي

    © Fotolia/ Kaspars Grinvalds
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    أحيانا ما نصادف في حياتنا صديق ينسب كل الأمور إلى نفسه، أو ازميل في الدراسة دائما ما يتفاخر بأنه يحصل على أفضل وأعظم الأشياء، وعضو في العائلة يعتقد بأنه الأوسم والأكثر جاذبية، وأفضل منك في كل النواحي بشكل عام.

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    © REUTERS/
    دراسة: حجم التوقيع يكشف عن نرجسية الشخص
    ويقول الباحث في النرجسية، والمشارك في تأليف كتاب "The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement"، دابليو كيث كامبل، أن حب الذات يتفاوت من شخص للآخر، ولكن هناك علامات واضحة للنرجسية، بحسب صحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية:

    1) تقع في حبهم من النظرة الأولى

    يحرص النرجسيون على أن يكونوا في مظهر رائع، عندما يعطون انطباعهم الأول لك، وهو ما يجعلهم ينجحون في مقابلات العمل. إلا أنه ومع مرور الوقت تتحول صورتهم إلى سلبية، ويكتشف كل من انبهر بهم في البداية أنهم خُدعوا فيهم.

    2) البعض منهم هادئ وخجول

    عادة ما تكون أصوات النرجسيون عالية، ويرغبون في الإعلان عن إنجازاتهم لكل العالم بواسطة بوق، ولكن يوضح زلاتان كريزان، وهو أستاذ مشارك في قسم علم النفس في جامعة ولاية أيوا الأمريكية، أن هناك نوعان من تعبيرات النرجسية: العظيم والمتفاخر، والمحب للاستعراض، والثاني هو الخجول، الذي ليس في حاجة إلى البوق، ولكنه يجلس في الزاوية ، ويحلم باليوم الذي يأتي ويغيظ الآخرين. 

    3) يتولون مناصب قيادية أحيانا

    يقول الباحث جان توينج، المؤلف المشارك في كتاب "The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement"، أن النرجسيين غالبا ما يجدون أنفسهم في مناصب قيادية، لأن "الناس النرجسيين يريدون أن يكونوا قادة، فهم لا يشكلون بالضرورة قادة أفضل، ولكنهم يريدون أن يفعلوا ذلك، لذا من المرجح أن ينتهي بهم المطاف إلى تلك المناصب".

    4) دائما ما يحولوا الحديث إلى أنفسهم

    يضرب كامبل مثلا: "يمكن أن تبدأ حديثك مع شخص حول كيفية إصابتك بالسرطان، وسرعان ما تتحدث عن سيارته الجديدة!".

    5) دائمي الذكر لاسمهم

    يتبع النرجسيون تكتيك ذكر اسمهم في كل مناسبة، وذلك من أجل الترويج لأنفسهم.

    6) يجعلون من أنفسهم ضحية في الأحداث التراجيدية

    غالبا ما يروي النرجسيون قصصا عن أنفسهم، وأحيانا ما يكرروها أكثر من مرة، والتي تنمحور حول بطولة شخصية أو تعرضهم لاستغلال، ولكن حتى عندما يكون مضمون القصة سلبي، فإن النرجسي سيبرئ نفسه من الخطأ.

    7) يحبون الأمور الجيدة

    من السمات المميزة للنرجسية، هي الرغبة في إظهار مكانة عالية، وهذا غالبا ما يتم مع المواد المادية، ولو كانوا يمتلكون سيارة "فيراري" فارهة، فإنهم لن يخبروك أبدا عن تفاصيل الصفقة الجيدة التي حصلوها عليها من خلالها.

    8) المظهر الخارجي مهم جدا

    المظهر الخارجي مهم جدا بالنسبة للنرجسيين، فليس من الضرورة أن يكونوا أكثر جاذبية عن غيرهم من الناس، ولكنهم "يهتمون بمظهرهم ويضعون أهمية على أن يبدوا جذابين جسديا، والاهتمام بأدق التفاصيل، مثل تقليم أظافرهم بشكل جيد، وتصفيف الشعر بشكل متناسق.

    9) أصدقاء كثيرون ولا توجد صورة سيئة لهم

    يقول كامبل: "الناس النرجسيون ينظرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي بأنها وسيلة للحفاظ على وضعهم الاجتماعي، لذا فإنهم يحرصون على إنشاء الكثير من الصداقات على موقع "فيسبوك"، ونشر صورا جيدا لهم لا تظهرهم بمظهر سيء".

    10) حساسون تجاه النقد

    لا أحد يحب يحبون تلقي النقد، ولكن بالنسبة للنرجسيين فإن الوضع يكون حساسا ومبالغا فيه.

    11) الأعذار هي صديقهم المفضل

    يميل النرجسيون إلى إلقاء اللوم على الجميع إلا أنفسهم، كما أنهم ماهرون في اختلاق الأعذار.

    12) يحدثون دمارا ورائهم

    يمتلك النرجسيون تاريخ من العلاقات الفاشلة والخبرات العملية السيئة، ودائما ما ينتقلوا إلى علاقة جديدة أو عمل جديد بعدما خلّفوا دمارا ورائهم.

    13) أقرب للخيانة

    ولأن النرجسي لن يضع مشاعر شريكته في اعتباره، فإن ما يجعله يمضي في حياته قدما هو تعزيز الثقة في نفسه، حتى لو بلم يكن ليس لديه شريكا لحياته، وهذين العنصرين يساعدان على تفسير لماذا الخيانة قد تكون أكثر شيوعا بين النرجسيين.

    14) يحولون كل الأمور إلى شخصية

    يظهر النرجسيون أسلوب دفاعي وغضب، إذا لم يتم التعرف عليهم أو إذا لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

    ويشرح كريزان: "إذا فعلت أمرا للنرجسي لا يحبه، فهذا يعني أنك ضده أو أنك لا تفهمه".

    15) لا يعرف أنه نرجسي

    يقول كريزان: "إن الذين يشعرون بالعظمة ونرجسيون لا يميلون إلى علاج أنفسهم، لأنهم يشعرون بالتفوق أو بسبب تحقيقهم لنجاح مبدئي، ولن يعترفوا بعيبهم ويلجأوا للعلاج إلا بعد أن يتسببوا في مشاكل، ويبدأون في سؤال أنفسهم: "أشعر بأنني عظيم ورائع، ولكن لماذا هجرني الجميع؟".    

    16) تضطر لمجاملته لتجنب الصراع

    في حين أن أفضل طريقة للتعامل مع النرجسي هو قطع علاقتك به، فإن هناك ظروف معينة تضطرك للتعامل معه، مثل أن يكون أحد أفراد الأسرة، أو ربما رئيسك، وفي هذه الحالات، الإطراء هو أفضل وسيلة لتفادي الصراع معه.

    17) لا يقلل من ذاته

    يبدو النرجسي واثقا من نفسه طوال الوقت، والاعتقاد الشائع بأن من يملكون ارتفاعا في النرجسية هم منخفضين في تقدير ذاتهم بينهم وبين أنفسهم، هو مجرد كذب وغير صحيح، أما فيما يتعلق بالنرجسيين في مجتمع نموذجي، فإنهم "يتمتعون بدرجة عالية من الثقة بالنفس وليس لديهم انعدام أمان متعمق الجذور".

    18) الرجال أكثر نرجسية عن النساء

    يؤكد توينج أن الرجال أكثر نرجسية عن النساء، وأن مستوى النرجسية أعلى بين شباب الألفية الثالثة في العصر الحالي، مقارنة بالأجيال السابقة عندما كانوا في أعمارهم.

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    الكلمات الدلالية:
    غرور, نرجسية, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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