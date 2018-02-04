عانى من غسل الصحون لمدة 10 سنوات بسبب "جهله"

وذكر موقع Indy100 أن ماكلوغلين يمتلك غسالة صحون إلا أنه عانى لمدة 10 سنوات من غسل الصحون والأوعية الكبيرة يدويا لأنه لم يكن يعرف أن غسالته بها خيار تعديل ارتفاع الأرفف لتستوعب الصحون كبيرة الحجم.

I moved into this house in 2008. It always annoyed me that the lower level of the dishwasher wasn’t tall enough to fit my biggest dinner plates. Been handwashing them all this time. This week I discovered you can raise the upper shelf and all my plates fit fine. TEN FUCKING YEARS — Mike Mc Loughlin (@zuroph) January 26, 2018

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وأوضح الرجل أنه انتقل إلى منزله الحالي في عام 2008، وكان دائم الانزعاج من أن غسالة أطباقه ليست طويلة بالشكل الكافي لاستيعاب الصحون الكبيرة، ما اضطره لاعتياد غسل تلك الصحون يدويا، لكنه اكتشف فقط، منذ أيام، أنه يمكنه رفع الرف العلوي بحيث يتيح مسافة أسفله للصحون الكبيرة، ما شكل صدمة كبيرة له وندما على المجهود الذي أهدره طيلة العشر سنوات الماضية.

وأثارت تغريدته التي اعترف فيها بجهله جدلا وسخرية واسعة بين المستخدمين إذ أن التغريدة حصلت على أكثر من 86 ألف إعجاب، وأكثر من 14 ألف مشاركة، كما تناقلتها مختلف المواقع الإخبارية.