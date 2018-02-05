تويوتا تستدعي 181 ألف سيارة في الصين بسبب عيوب في الصناعة

وذكرت ( شينخوا )، أمس الأحد 4 فبراير / شباط، أن مصلحة الدولة لمراقبة الجودة والفحص كشفت أن الشركة اليابانية ستستدعي 181797 مركبة لوجود عيوب في الوسائد الهوائية، مشيرة إلى أن أن الاستدعاء تم تقديمه من قبل شركة الشركة

وسيبدا الاستدعاء اعتبارا من العاشر من فبراير الجاري، ويشمل 73084 سيارة طراز "نيو هايلاندر" التي تم تصنيعها في الفترة من مايو 2015 حتى الرابع من فبراير 2016، و 98218 سيارة طراز "ليفين" تم تصنيعها في الفترة من الرابع من مايو 2015 حتى الرابع من فبراير 2016، إلى جانب 5804 سيارات تويوتا طراز ليفين هايبرد، تم إنتاجها في الفترة بين 11 أكتوبر 2015 حتى الرابع من فبراير 2016، وفقا لـ(شينخوا) التي أشارت إلى أن إصلاح العيوب سيتم مجانا.