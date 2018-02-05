أشعة الهواتف الذكية تحدث أوراما للجرزان

كشفت دراسة جديدة أن إشعاعات الهواتف المحمولة تسببت في أورام للجرذان، تشبه تلك التي تظهر في خلايا من يفرطون في استخدام الهواتف المحمولة.

© Sputnik. Iliya Pitalev استخدام الهاتف في المرحاض يقتل سيدة فرنسية

وقال علماء أمريكيون إن تعرض ذكور الجرذان إلى إشعاعات تشبه التي تنتجها شاشات الهواتف الذكية، أدى حدوث أورام في الخلايا، التي تحيط بمنطقة القلب، وفقا لتقرير " بي بي سي "، أمس الأحد 4 فبراير / شباط، التي أشارت إلى أن تلك النتائج جاءت ضمن تقرير أولى لدراسة حكومية حول المخاطر المحتملة للأجهزة الإلكترونية الحديثة.

ولفتت "رويترز" إلى أن إناث الجرزان لم تظهر عليها الأعراض بعد تعرضها للإشعاعات نفسها، مشيرة إلى أن الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية وعلماء في البرنامج الوطني لطب السموم أوضحوا أن هدف إجراء التجربة على الحيوانات هو النظر في تأثير أقصى درجات الإشعاعات.

وأشارت "رويترز" إلى قول جون بوتشر، كبير العلماء في البرنامج الوطني لطب السموم، إن الأورام التي تم اكتشافها في خلايا الجرذان تشبه الأورام التي تظهر في خلايا من يفرطون في استعمال الهاتف المحمول.



