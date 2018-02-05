فتاة سورية محجبة تخطف الأضواء في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية (فيديو)

تمكنت الشابة السورية منال من سرقة الأضواء في مسابقة "ذا فويس" لاكتشاف الأصوات الشابة بنسخته الفرنسية، بعد أدائها أغنية "هاليلويا" باللغتين الإنجليزية والعربية.

حيث تمكنت السورية صاحبة الـ22 ربيعا من إبهار لجنة التحكيم بغنائها وصوتها العذب.

منال طالبة الماجستير في اللغة الإنجليزية، قالت إنها تجد في الموسيقا ملجأ لعواطفها، وأنها تحاول إظهار قدرتها كنوع من الامتنان لوالديها.

وقامت منال بأداء أغنية "هاليلويا" للمغني الكندي برنارد كوين، وحصلت على أصوات الحكام الأربعة، لتختار بعدها الانضمام لفريق ميكا، وهو أحد أعضاء اللجنة.

تعيش منال في منطقة بيزنسون جنوبي فرنسا، وهي من أصول سورية.

ومنال أول فتاة محجبة تشارك في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية، وهو ما لم يلق إجماعا بين متابعي البرنامج.

غير إن تلك الانتقادات، لم تمنع الفتاة من تحقيق نجاحات كبيرة على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد متابعيها على إنستغرام حاجز 26 ألف متابع، و16 ألف متابع على موقع يوتيوب، ومن المتوقع تضاعف تلك الأعداد بعد أن تابعها أكثر من 6 ملايين شخص على شاشات القناة الأولى الفرنسية.