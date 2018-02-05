وفاة الطائر الأكثر وحدة في العالم

وجد طائر الأطيش ميتا في جزيرة ومحاطا بعدد من الطيور التي كان يعتقد أنها عائلته وأصدقائه.

وعثر على الطائر في جزيرة مانا غير المأهولة، بالقرب من سواحل نيوزيلندا، حسب " ذا إندبندنت ".

عاش الطائر "نيجل" وهو أحد فصائل البجع حياته على حافة جزيرة بها 80 من الطيور غير الحقيقية، التي اعتقد الطائر أنها غير كذلك، ما أدى به لبناء عش لها من الأغصان.

وقد جاء الطائر إلى هذا المكان منذ 40 سنة عبر مسؤولين عن الحياة البرية، قاموا ببناء نسخا تشبه بعضها البعض على الجزيرة عام 1997، لكي تأتي الطيور إلى المكان باعتباره مأهول بالطيور الأخرى.

ولم يحدث ما أراده علماء الحياة البرية، ولذلك عاش "نيجل" وحيدا فوق الجزيرة، وعرف باسم "الطائر الأكثر وحدة في العالم".

ولا يعرف حتى الآن أين سيدفن الطائر "نيجل"، لكن أحد المعجبين به اقترح حرق جثته ووضع رماده داخل شكل أسمنتي يشبهه.