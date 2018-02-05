سجن طبيب أمريكي متحرش 125 عاما

صدر اليوم الإثنين 5 فبراير/ شباط حكما بسجن الطبيب الأمريكي لاري نصار مدة تتراوح ما بين 40 و125 عاما، في قضية تحرشه بعدد من اللاعبات الصغار.

© REUTERS/ MARIO ANZUONI هذا الممثل ينسحب من تقديم حفل أوسكار بسبب التحرش الجنسي

وقد رفعت 250 امرأة دعاوى قضائية ضد الطبيب نصار واتهمنه بالتحرش الجنسي، حسب بي بي سي

وقد صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة على نصار في قضيتين اعتداء جنسي على لاعبات في منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للجمباز، ولاعبات من جامعة ميتشغان الأمريكية.

وقالت القاضية في نهاية محاكمته إنه لا يمكن وصف حجم الأسف الذي تشعر بها تجاه كل شخص له علاقة بقضية نصار.

وأدلت أكثر من 200 امرأة بشهاداتهن حول اعتداءات نصار الجنسية، وهو ما نفاه لاري نصار في جلسة الاستماع الإبتدائية حسب القاضية.

ويعمل لاري نصار طبيبا ويبلغ من العمر 56 عاما.

وفتحت السلطات في أمريكا تحقيقا حول هذه الاعتداءات، بعد أن استقال عدد كبير من أعضاء اللجنة الأولمبية الأمريكية التي عمل نصار طبيبا فيها.