بعد أن باتت الـ30 ثانية تساوي 5 ملايين دولار... شاهد إعلانات لا تنسى عرضت في السوبر باول

ما يقرب من 111 مليون شخص شاهدوا مباراة السوبر باول "نهائي دوري كرة القدم الأمريكية"، جعلوا تكلفة الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية، تصل إلى نحو 5 ملايين دولار.

بسبب الأعداد الكبيرة التي تتابع الحدث، تحرص الشركات على تقديم إعلانات مبهرة تسوق لمنتجاتها وتخطف الأنظار، حتى أن إعلانات السوبر باول باتت ظاهرة.

نشر موقع "Business Insider"، تقريرا جاء فيه أفضل الإعلانات التي تم عرضها خلال تاريخ منافسات السوبر باول.

أبل — 1984

شهد الإعلان طرح شركة أبل لأول جهاز "ماكنتوش" قامت بصناعته.

دوريتوس — 2007

كوكاكولا — 1980

شركة "نيشن وايد" للتأمين — 2015

جنرال موتورز — 2007

شركة "جني" للمبيعات — 2008

بيبسي — 1992

ماكدونالدز — 1993