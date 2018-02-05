بعد أن باتت الـ30 ثانية تساوي 5 ملايين دولار... شاهد إعلانات لا تنسى عرضت في السوبر باول

بسبب الأعداد الكبيرة التي تتابع الحدث، تحرص الشركات على تقديم إعلانات مبهرة تسوق لمنتجاتها وتخطف الأنظار، حتى أن إعلانات السوبر باول باتت ظاهرة.
نشر موقع "Business Insider"، تقريرا جاء فيه أفضل الإعلانات التي تم عرضها خلال تاريخ منافسات السوبر باول.
أبل — 1984
شهد الإعلان طرح شركة أبل لأول جهاز "ماكنتوش" قامت بصناعته.
دوريتوس — 2007
كوكاكولا — 1980
شركة "نيشن وايد" للتأمين — 2015
جنرال موتورز — 2007
شركة "جني" للمبيعات — 2008
بيبسي — 1992
ماكدونالدز — 1993
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