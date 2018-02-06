هجوم مغربي على زوجة تامر حسني لتشجيعها طفلة مصرية

هاجم الجمهور المغربي الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني، وذلك لتشجيعها طفلة مصرية في برنامج "ذا فويس كيدز".

وشجعت بسمة بوسيل الطفلة المصرية "أشرقت" التي كانت ضمن فريق زوجها تامر حسني في البرنامج.

​وكان سبب الهجوم المغربي على بسمة عدم تشجيعها الطفل المغربي حمزة لبيض، والذي حصل على لقب البرنامج في موسمه الثاني.

A post shared by Bassma Boussel (@bassmaboussel) on Feb 3, 2018 at 3:51pm PST

وبسبب الهجوم الذي تعرضت له بوسيل قامت بنشر صورة على حسابها الخاص على انستغرام لحمزة لبيض وقالت:"ألف مبروك حمزة لبيض، ومبروك لكل الأصوات الرائعة اللى وصلت للفينال".

​ونشرت شيما لبيض أخت حمزة صورة لها مع تامر حسني وزوجته على موقع انستغرام، وأكدت لمعلقين أن بسمة بوسيل اعتقدت أن حمزة لبناني وليس مغربيا ولذلك لم تشجعه.