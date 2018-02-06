هجوم مغربي على زوجة تامر حسني لتشجيعها طفلة مصرية

وشجعت بسمة بوسيل الطفلة المصرية "أشرقت" التي كانت ضمن فريق زوجها تامر حسني في البرنامج.
هالحلوة زوجته و اسمها بسمه بوسيل pic.twitter.com/lR7kbSplqB— شذى (@ish10_) February 4, 2018
وكان سبب الهجوم المغربي على بسمة عدم تشجيعها الطفل المغربي حمزة لبيض، والذي حصل على لقب البرنامج في موسمه الثاني.
وبسبب الهجوم الذي تعرضت له بوسيل قامت بنشر صورة على حسابها الخاص على انستغرام لحمزة لبيض وقالت:"ألف مبروك حمزة لبيض، ومبروك لكل الأصوات الرائعة اللى وصلت للفينال".
زوجة تامر حسني بسمة بوسيل ظنّت حمزة لبيض لبنانياً وليس مغربياً
https://t.co/yNURhfOXIL#MBCTheVoiceKids pic.twitter.com/vaFYUmOAVZ— Annahar Newspaper (@Annahar) February 5, 2018
ونشرت شيما لبيض أخت حمزة صورة لها مع تامر حسني وزوجته على موقع انستغرام، وأكدت لمعلقين أن بسمة بوسيل اعتقدت أن حمزة لبناني وليس مغربيا ولذلك لم تشجعه.
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