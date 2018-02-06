جامعة مصرية تنجح في إجراء عملية استثنائية

نجحت جامعة مصرية في إجراء عملية جراحية "استثنائية" تمكنت خلالها من إعادة يد مبتورة إلى ذراع صاحبها.

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ونشرت صحيفة " المصري اليوم " تقريرا، أكدت فيه أن أستاذ جراحات التجميل في جامعة "قناة السويس"، محمد اللبان، تمكن من إعادة زراعة يد مبتورة من ذراع صاحبها، خلال قيادة "لودر"، بصورة كاملة.

ووصفت تلك العملية بأنها "استثنائية" والأولى من نوعها في مستشفيات منطقة القناة وسيناء.

وكان سائق اللودر، 48 عاما، يعاني من بتر لليد اليمني، وتهتك في الأربطة، ما اضطر الفريق الطبي أن يجري جراحة ميكروسكوبية بعد 3 ساعات فقط من الإصابة.

واستمرت الجراحة نحو 9 ساعات كاملة لتثبيت العظام، وإعادة توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب والأوتار، ثم انتهت العملية بترقيع جلدي.