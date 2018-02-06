"هواوي" الصينية تعزز روابطها مع بريطانيا لمواجهة حظر أمريكي

قالت شركة "هواوي" الصينية، أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات، اليوم الثلاثاء، إنها ستنفق ثلاثة مليارات جنيه استرليني (4.2 مليار دولار) إضافية على أنشطة أعمال في بريطانيا، سعيا للبحث عن بدائل للولايات المتحدة، حيث تواجه حظرا فعليا.





ووثقت شركة "هواوي تكنولوجيز" روابطها مع بريطانيا على مدى السنوات العشر الماضية، ولاقت ترحيبا من البريطانيين، في تناقض صارخ مع الولايات المتحدة، حيث تم تجميد أنشطتها بشكل كبير بفعل مخاوف تتعلق بالأمن القومي.





وتتضمن صفقة "هواوي" في بريطانيا إدارة المخاطر العالمية، وعمليات تداول النقد الأجنبي التي تديرها من خارج لندن، ورسوم تراخيص براءات الاختراعات التي تدفعها الشركة، التي تعتبر ثالث أكبر شركة منتجة للهواتف الذكية في العالم، إلى الشركات التكنولوجية البريطانية، مثل "إيه.آر.إم" لتصميم الرقائق، وهي الآن جزء من "سوفت بنك" اليابانية.





ونقل بيان لـ"هواوي" عن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قوله: "يسرني ان أرحب بتعهدهم المتزايد للمملكة المتحدة"، مضيفا أن الصفقة ستدعم الاقتصاد البريطاني الذي تضرر من حالة عدم اليقين التي تحيط بالخروج المرتقب للبلاد من الاتحاد الأوروبي.





وقالت "هواوي" إن الاتفاقية الجديدة تعزز تعهدا في 2012 بإنفاق 1.3 مليار استرليني، بين عامي 2013 و2017، وهو ما نتج عنه استثمار فعلي بملياري استرليني في تلك الفترة، وتوظف هواوي 1500 شخص في بريطانيا.