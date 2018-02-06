قائمة بأكثر 20 دولة كرما... من بينها دولة عربية وحيدة

كشف "مؤشر العطاء العالمي للعام 2017"، عن قائمة تضم أكثر 20 دولة كرما في العالم، من بين 140 دولة، وذلك بناءا على درجة مساعدتها للغريب في بلدها، وتبرعها بالأموال، وتخصيصها وقتا للتطوع.





وذكرت القائمة، أنه "من المرجح أن يكون سبب تفوّق ميانمار في القائمة هو اعتناق سكانها بوذية ثيرافادا، التي تمارسها نسبة كبيرة منهم، إذ يتبرع أتباع الديانة لدعم أولئك الذين يعيشون نمط حياة الرهبانية، وهي ممارسة تعرف باسم "سانغا دانا".





وميانمار بلد مصنّف من قبل البنك الدولي كدخل متوسط ​​أدنى، وهو ما يخل بالافتراضات التقليدية حول الترابط بين الثروة والكرم.





ويتناقض هذا الإنجاز مع انتشار تقارير حول المعاناة المستمرة والحقوق المتنازع عليها لشعب الروهينغا ، فإن مؤشر العطاء العالمي يقيس فقط الأنشطة الخيرية للسكان بشكل عام بداخل بلد ما، ولا يأخذ في الاعتبار قضايا أوسع تؤثر على المجتمع.





وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الخامسة في القائمة، وهي أدنى مرتبة لها منذ عام 2011، بينما حلت محلها إندونيسيا في المركز الثاني، أي بزيادة أربع نقاط مئوية.





ویعزى هبوط الولایات المتحدة الأمریكیة بمقدار 5 نقاط مئویة، إلی انخفاض مستویات التبرع بالمال (بانخفاض سبع نقاط مئوية إلى 56 في المئة) ووقت التطوع (بانخفاض خمس نقاط مئوية إلى 41 في المئة).





وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة الاستقصائية في الولايات المتحدة الأمريكية أجريت في يونيو/ حزيران — يوليو/ تموز، أي قبل انتخاب الرئيس دونالد ترمب.





المركز الأول) ميانمار (بنسبة 65 في المئة)

المركز الثاني) أندونيسيا (بنسبة 60 في المئة)

المركز الثالث) كينيا (بنسبة 60 في المئة)

المركز الرابع) نيوزيلندا (بنسبة 57 في المئة)

المركز الخامس) الولايات المتحدة (بنسبة 56 في المئة)

المركز السادس) أستراليا (بنسبة 56 في المئة)

المركز السابع) كندا (بنسبة 54 في المئة)

المركز الثامن) أيرلندا (بنسبة 53 في المئة)

المركز التاسع) الإمارات العربية المتحدة (بنسبة 51 في المئة)

المركز العاشر) هولندا (بنسبة 51 في المئة)

المركز 11) المملكة المتحدة (بنسبة 50 في المئة)

المركز 12) سيرالبيون (بنسبة 49 في المئة)

المركز 13) مالطا (بنسبة 48 في المئة)

المركز 14) ليبيريا (بنسبة 46 في المئة)

المركز 15) أيسلندا (بنسبة 46 في المئة)

المركز 16) تايلاند (بنسبة 46 في المئة)

المركز 17) إيران (بنسبة 45 في المئة)

المركز 18) ألمانيا (بنسبة 45 في المئة)

المركز 19) النرويج (بنسبة 45 في المئة)

المركز 20) زامبيا (بنسبة 45 في المئة)