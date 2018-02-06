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23:00 06 فبراير/ شباط 2018
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    طعام

    لصحة دماغك وذاكرتك عليك بـ6 أطعمة

    © Sputnik. Valery Titievsky
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    يؤثر الطعام الذي نأكله على صحة دماغنا وذاكرتنا، وهو أمر ضروري ومطلوب، حيث يعتبر الدماغ مركز التحكم في الجسم، والمسؤول عن استمرار عمل وظائف كثيرة مثل القلب والرئتين.

    طعام
    © REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN
    طعام في أمريكا يؤدي إلى نشوء مرض الزهايمر
    وتلعب الأطعمة التي يتم تناولها دورا في الحفاظ على إبقاء الدماغ في حالة نشطة، وصحة جيدة.

    أعد موقع "ويب طب"، قائمة بستة أطعمة، تعمل على تحسين التركيز والذاكرة، وهي:

    الأفوكادو:

    أحد أنواع الفواكه الأكثر فائدة، حيث يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات وأعلى بالدهون الصحية، ويحتوي على فيتامين K والفولات، مما يساعد في الحماية من الإصابة بجلطات الدم في الدماغ، وتحسين وظيفة الإدراك.

    الأسماك:

    من أكثر الأطعمة التي تعزز من صحة الدماغ والذاكرة، ويشمل هذا النوع من الأسماك "السلمون، سمك السلمون المرقط، والسردين"، والتي تحتوي على مصادر غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3

    القهوة:

    تحتوي القهوة على عنصرين رئيسيين، "الكافيين ومضادات الأكسدة"، الأمر الذي يساعد الدماغ في زيادة اليقظة، وتحسين المزاج، والتركيز القوي

    الشوكولاتة الداكنة:

    تنتج من الكاكاو، مصدر العديد من المعادن أهمها الحديد والمغنيسيوم، بالإضافة إلى مضادات أكسدة قوية تساعد في تعزيز مناعة الجسم، ويعمل الكاكاو على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وتحسين المزاج.

    البيض:

    لأنه مصدر جيد بالمغذيات المرتبطة بصحة الدماغ، وفيتامينات B6 و B12، وله قدرة تأثير إيجابية على التفكير والذاكرة، كما يساعد على الشفاء من أمراض الأعصاب.

    الكركم:

    يحتوي على مادة تعرف باسم الكركمين، التي تعبر حاجز الدم في الدماغ، وتدخل مباشرة في الدماغ لتستفيد منها الخلايا، ويساعد في تحسين الذاكرة عند مرضى الزهايمر، ويساعد في نمو الخلايا في الدماغ.

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    الكلمات الدلالية:
    مضادات الأكسدة, الكربوهيدرات, الكركم, المناعة, التركيز, التفكير, الأعصاب, الفواكه, الدهون, الذاكرة, القهوة, البيض, طعام
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