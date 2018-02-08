بالفيديو...شاحنة تدهس 44 سيارة في أبوظبي

وقع حادث مروع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث دهست شاحنة عددا من السيارات، بسبب الضباب الكثيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة دهس شاحنة عدد من السيارات، كانت متجمعة بالطريق، ونزل أصحابها منها بسبب حوادث جراء الضباب.

ويظهر مقطع فيديو، شاحنة كبيرة تسير بسرعة كبيرة، ظهرت فجأة ليدهس عددا من السيارات، كما ظهرت لقطات أخرى تظهر حطام السيارات متناثرا.

ومن جانبها أعلنت، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنها ألقت القبض على سائق الشاحنة.

#شرطة_أبوظبي توقف سائق شاحنة لتعريضه حياة الغير للخطر بحادث الضباب. pic.twitter.com/lBUVZsfH3D — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) February 8, 2018

​وأضافت الشرطة أن السائق تسبب في تفاقم و ازدياد رقعة الحادث الذي وقع بين 44 مركبة على طريق الشيخ محمد بن راشد بعد جسر كيزاد، واتساع ظروفه وملابساته، وما نتج عن الحادث الذي تسببت فيه الشاحنة من إصابات جسمانية وخسائر مادية.

وقال مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، العميد علي خلفان الظاهري، إن "توقيف سائق الشاحنة كان نتيجة عدم التزامه بالحظر المفروض على المركبات الثقيلة والمعمول به خلال ساعات الذروة والظروف الجوية والمناخية السيئة، والتي تم الإعلان عنها على جميع وسائل الإعلام المختلفة".

وأشار إلى قيام السائق بقيادة مركبته بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، بحسب ما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".