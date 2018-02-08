بالفيديو... شجاعة سيدة تنقذ زوجها من الموت على يد عصابة

أنقذت سيدة هندية زوجها من الاعتداء الذي وقع عليه من جانب خمسة رجال أوسعوه ضربا بعصي وأسلحة بيضاء.

وكان الرجل يقف أمام منزله قبل أن يتعرض لهجوم مفاجئ من خمسة رجال، أسقطوه أرضا وأوسعوه ضربا.

وهرعت الزوجة لتنقذ زوجها بإطلاق بعض الأعيرة النارية، ليلوذ المعتدين بالفرار.

وتسبب التدخل الشجاع للزوجة في إنقاذ زوجها الذي لولاها ربما أصبح جثة هامدة.