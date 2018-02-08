مدينة عربية بين أكثر 10 دول يزورها السائحون حول العالم

كشف موقع "فوربيس" عن قائمة بأكثر المدن السياحية زيارة حول العالم وعدد السياح الذين يقومون بزيارتها وكم ينفقون.

وشهدت القائمة سيطرة مدن جنوب شرقي آسيا، بينما ظهرت دبي كممثل عربي وحيد في القائمة التي احتوت على إحصائيات العام 2017.

وجاء ترتيب الدول كالتالي…

10- برشلونة، تحتل المدينة الإسبانية المركز الأخير في القائمة لما تمتلكه من أثار قديمة وتاريخية وأماكن طبيعية خلابة.

9- هونغ كونغ، الدولة الصغيرة التي تقع في جنوب شرقي آسيا تعد من أهم الوجهات السياحية.

8- كوالالامبور، عاصمة ماليزيا والتي تعد نقطة ربط بين آسيا والشرق الأوسط.

7- دبي، يزور المدينة الإماراتية سنويا نحو تسعة ملايين و890 ألف سائح، وتشتهر بالمظاهر الحضارية حديثة العهد وأهمها برج خليفة الأطول في العالم.

6- إسطنبول، المدينة التركية المليئة بأثار العصر العثماني المزدهر، يتوقع الخبراء لها أن تحجز مكانا لها بين الخمسة الأوائل بنهاية 2018.

5- نيويورك، المدينة الأمريكية الوحيدة المتواجدة في القائمة، لم يتسن إحصاء عدد الزوار لها في 2017 ولكن التقارير أكدت أن دخل المدينة من السياحة العام المنصرم بلغ 18.5 مليار دولار.

4- سنغافورة

3- باريس

2- لندن، العاصمة البريطانية زارها العام الماضي نحو 15.5 مليون سائح وبلغ دخلها من السياحة 16.3 مليار دولار، كانت صاحبة المركز الأول في 2016.

1- بانكوك، عاصمة تايلاند تعد من أهم الوجهات السياحية حول العالم، زارها العام الماضي 16 مليون سائح بلغت نسبة الدخل من السياحة 14.4 مليار دولار.