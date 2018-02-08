مدينة عربية بين أكثر 10 دول يزورها السائحون حول العالم

وجاء ترتيب الدول كالتالي…
10- برشلونة، تحتل المدينة الإسبانية المركز الأخير في القائمة لما تمتلكه من أثار قديمة وتاريخية وأماكن طبيعية خلابة.
9- هونغ كونغ، الدولة الصغيرة التي تقع في جنوب شرقي آسيا تعد من أهم الوجهات السياحية.
8- كوالالامبور، عاصمة ماليزيا والتي تعد نقطة ربط بين آسيا والشرق الأوسط.
7- دبي، يزور المدينة الإماراتية سنويا نحو تسعة ملايين و890 ألف سائح، وتشتهر بالمظاهر الحضارية حديثة العهد وأهمها برج خليفة الأطول في العالم.
6- إسطنبول، المدينة التركية المليئة بأثار العصر العثماني المزدهر، يتوقع الخبراء لها أن تحجز مكانا لها بين الخمسة الأوائل بنهاية 2018.
5- نيويورك، المدينة الأمريكية الوحيدة المتواجدة في القائمة، لم يتسن إحصاء عدد الزوار لها في 2017 ولكن التقارير أكدت أن دخل المدينة من السياحة العام المنصرم بلغ 18.5 مليار دولار.
4- سنغافورة
3- باريس
2- لندن، العاصمة البريطانية زارها العام الماضي نحو 15.5 مليون سائح وبلغ دخلها من السياحة 16.3 مليار دولار، كانت صاحبة المركز الأول في 2016.
1- بانكوك، عاصمة تايلاند تعد من أهم الوجهات السياحية حول العالم، زارها العام الماضي 16 مليون سائح بلغت نسبة الدخل من السياحة 14.4 مليار دولار.
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