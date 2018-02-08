مدرسة يابانية تختار أزياء طلابها من تصميم إيطالي شهير

© AP Photo/ Jacquelyn Martin إيفانكا ترامب تغضب أهالي تلاميذ في مدرسة

ذكر موقع " بيزنس إنسايدر " أن مدرسة ابتدائية عامة في حي جينزا الراقي في طوكيو، طرحت الزي للطلاب الجدد بتكلفة تزيد على 80 ألف ين (729 دولارا)، أي ما يعادل ثلاثة أمثال سعر الزي الحالي.

وقالت والدة تلميذ "دهشت وتساءلت لماذا يقع الاختيار على علامة تجارية فاخرة مثل هذه لتصميم زي لمدرسة ابتدائية عامة".

وأضافت "يقلقني أن يترسخ في أذهان الأطفال مبدأ خاطئ مفاده أن ما هو غال جيد وما هو رخيص سيء".

وأفاد ناظر المدرسة توشيتسوجو وادا، في خطاب لأولياء الأمور في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن المدرسة من معالم حي جينزا، والقرار باختيار زي من تصميم أرماني يهدف إلى إيجاد مناخ ملائم لمثل هذه المدرسة.

ويقع مكتب جورجيو أرماني في اليابان على مسافة 200 متر فقط من المدرسة، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في أبريل/ نيسان المقبل.