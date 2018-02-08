بالفيديو... محمد عبده يحرج مذيعة على الهواء ويقبل يد الملك سلمان

أحرج المطرب السعودي، محمد عبده، مذيعة أثناء إجرائها مقابلة معه على الهواء مباشرة.

عندما حيّت المذيعة في قناة "العربية" السعودية، محمد عبده، في بداية لقائها معه بشأن مهرجان "الجنادرية"، الذي أقيم أمس، الأربعاء 7 فبرير/ شباط، مازحها قائلا: "يا هلا يا قمر… شو حالك؟"، لتتفاجأ من رده وتخبره بأنهما على الهواء.

ورد على أنهما على الهواء، أجاب محمد عبده المذيعة: "طراوة…كيفك؟"، لترد عليه وهي تضحك: "أبو نورة نحن على الهواء".

وبعد أن سألت المذيعة محمد عبده، عن الاستعدادات لمهرجان "الجنادرية"، طلب من مطربين آخرين كانوا برفقته أن يلقوا التحية عليها، ومن بينهم راشد الماجد، وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وماجد المهندس.

وفي المقابل، دخلت المذيعة في نوبة من الضحك، بعد ردة فعل محمد عبده غير المتوقعة معها.

يذكر أن محمد عبده أثار ردود أفعال واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما قام بتقبيل يد خادم الحرمين الشرفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وقت مصافحته له، عقب انتهاء مهرجان "الجنادرية"، وهي لقطة تعكس العلاقة الطيبة بين الملك والشعب السعودي، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

و"الجنادرية" هو مهرجان تراثي وثقافي يقام في المملكة العربية السعودية منذ عام 1985، غالبا ما يكون موعده في فصل الربيع بشهري فبراير ومارس، ويجذب العديد من الزوار داخل وخارج المملكة، ويقام تحت إشراف وزارة الحرس الوطني السعودي.