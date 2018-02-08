"غوغل" يسهل حجز رحلاتك... ميزة جديدة

أعلن محرك البحث الأمريكي "غوغل"، مؤخرا، أنه غيّر من طريقة البحث عن الفنادق والرحلات الجوية، وذلك لتسهيل عملية التخطيط للسفر عبر الأجهزة المحمولة.

ويوفر تحديث " غوغل " الجديد، تصميما جديدا، يحتوي على أربع علامات تبويب: هي "استكشاف"، و"رحلات الطيران"، و"الفنادق"، و"رحلاتك"، بحسب موقع "بي جي آر".

وتوفر علامة التبويب "استكشاف" معلومات إضافية عن وجهة السفر المختارة، في حين تقدم "رحلاتك" قائمة بالرحلات السابقة والقادمة.

يذكر أن النتائج الواردة في "رحلاتك" هي خاصة بالمستخدم فقط، ولا يمكن الاطلاع عليها سواه، ولكن بإمكانه أن يرسلها للآخرين عبر البريد الإلكتروني، كما يمكنه أن يجري تعديلات على حجوزات سفره، حتى ولو كان غير متصل بالإنترنت.

Google just made it easier than ever to book flights and hotels from your phone https://t.co/kcSeEYMVrP pic.twitter.com/ocyiPurv6V — Travel + Leisure (@TravelLeisure) February 8, 2018

وتتيح علامة التبويب "رحلات طيران" حجز الرحلات الجوية، وتنقيتها بحسب تاريخ السفر المراد، والسعر المفضل، بينما توفر علامة التبويب "الفنادق"، حجز الفنادق وفقا لمعايير مختلفة، ومنها السعر المناسب والتاريخ، ونسبة إشغال الفندق.

كما أن علامة التبويب "الفنادق" تعرض صورا للفنادق، التي من الممكن تصفحها سريعا من دون ترك قائمة النتائج.

وتهدف الميزة الجديدة التي أطلقها "غوغل" إلى عدم اضطرار مستخدميه للجوء إلى مواقع حجز فنادق مستقلة.

