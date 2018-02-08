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21:58 08 فبراير/ شباط 2018
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    طبق سلطة

    6 طرق لخسارة 2 كيلوغرام من وزنك في أسبوع

    © AP Photo/ Richard Drew
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    وسط انتشار العديد من الحميات الغذائية وأشكال متنوعة من الصيام، فإن هناك بعض الطرق والحيل، التي تضمن لك أن تفقد 2 كيلوغرام من وزنك خلال أسبوع، وبطريقة آمنة:

    عرضت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، 6 طرق لخسارة 2 كيلوغرام في الأسبوع:

    1) فطور سائل

    إن استبدالك الفطور، ببروتين مخفوق، مكوّن من الحليب والعناصر الغذائية التي دائما ما تحصل عليها من وجبة كاملة، ستفقدك على الأقل من 180 إلى 200 سعرة حرارية.

    2) وجبات بديلة

    بينما تميل الحميات الغذائية الصارمة إلى قطع وجبات الطعام، وخفص السعرات الحرارية، وهي الطريقة التي نادرا ما يتم اتباعها، فإن الحل البديل هو استبدال إحدى الوجبات في اليوم بوجبة من الخضراوات أو السلاطة.

    وتعتبر الشوربة القائمة مكوناتها من الخضراوات اختيارا مثاليا، وتأتي بمفعول جيد في فقدان الوزن، وذلك لاحتوائها على كمية وافرة من المياه والألياف، وهو ما سيجعلك تشعر بالشبع.

    وفي حال لو كانت الشوربة ليست من اهتماماتك، فإن البديل هو السلاطة المليئة بالخضراوات الورقية، والجزر، والخيار، والطماطم، والفلفل الأحمر، وتكون مصحوبة بدرجة زائدة من زيت الزيتون، وهي وجبة تضم أقل من 200 سعر حراري، وستجعلك تشعر بالشبع لساعات إضافية.

    3) بروتين ما بعد الظهيرة

    غالبا ما تفشل الحميات الغذائية في تحقيق أهدافها، عندما تكون قاسية على الفرد، فتتسبب في مجاعة ورغبة الفرد في تناول كل ما يصادفه في طريقه، ولهذا فإن تناول وجبة مخففة من البروتين في فترة ما بعد الظهيرة مهمة لسببين: أولا هو أنها تتحكم في شهيتك خلال هذه الفترة، وثانيا هو أنها تساعدك على إنهاء يومك بوجبة أخف، خاصة وأنك لن تكون جائعا في تلك الفترة.

    إن الوجبة الخفيفة المفضل تناولها في فترة ما بعد الظهيرة، يجب أن تضم كربوهيدرات، من أجل السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول أي سكريات، كما أنها تضم من 10 إلى 20 غرامات من البروتين فقط.

    وينصح أن يتم تناول في هذه الفترة من اليوم، مقرمشات وجبن، ولوح مصنوع من الجوز، وزبادي بالتوت، مصحوبا بعدد قليل من المكسرات.

    4) عشاء خفيف

    إن تناول وجبة عشاء خفيفة هي عامل رئيسي في إنجاح عملية إفقاد الوزن، إذ أن وجبات العشاء التي نتناولها عادة ما تضم من 600 إلى 800 سعرة حرارية، بينما نحن في الواقع لا نحتاج سوى إلى 300 إلى 500 سعرة حرارية، وهذا يتمثل في صدر دجاج يزن من 100 إلى 150 غرامات، أو سمك، وكوبان إلى ثلاثة أكواب من الخضراوات المشكلة، وكلما أكثرت من الخضروات كلما شعرت بالرضا.

    5) التوقيت

    نظم وقتك، وذلك بزيادة عدد الساعات التي تفصلك عن تناول وجبة والأخرى، فمن الأفضل أن تتناول وجبتك الأولي في الثامنة صباحا، بينما يكون عشاءك في السابعة مساء، وذلك لكي تتمكن من تناول الطعام مع أبنائك، قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

    6) المشي

    بخلاف تنظيم عاداتك الغذائية، فإن الرياضة عامل فعاّل في إفقاد الوزن، ويرجح أن تمشي ما لا يقل عن 10 آلاف إلى 12 ألف خطوة في اليوم، لكي تفقد من كيلوغرام إلى 2 كيلوغرام في الأسبوع.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سلاطة, تخسيس, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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