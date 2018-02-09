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08:09 09 فبراير/ شباط 2018
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    أغنى 6 صحفيين في العالم... أحدهم جمع ثروته من التسريبات

    © Sputnik. Alexey Agarishev
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    يسعى الكثيرون في مختلف أرجاء العالم إلى متابعة أحدث وأهم الأنباء التي تقع في أنحاء المعمورة، لكن ماذا عن أولئك الذين يتكبدون عناء جمع الأخبار، ويواجهون المخاطر المحدقة ليطلعونا على كل جديد؟ ماذا عن المقابل الذي يحصل عليه هؤلاء نظير ما يقدمونه من مهام؟

    عرض موقع thedailyrecords قائمة بأغنى أغنياء الصحفيين من مختلف أنحاء العالم، وفقًا لآخر إحصائية أجريت عام 2018، نسرد بعضهم فيما يلي.

    1-أندرسون كوبر

    مذيع وصحفي أمريكي، قضى فترة في بداية حياته كمتدرب في وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، لكنه أبدى اهتمامًا بالصحافة، وسافر إلى فيتنام وبورما لنقل معالم الحياة هناك، من بين الكيانات التي عمل لها خلال مشواره المهني شبكة ABC الإخبارية الأمريكية، وذلك عام 1995، وكذلك شبكة CNN، يبلغ دخله السنوي 11 مليون دولار، وصافي ثروته بلغ 100 مليون دولار، احتل بها صدارة أثرياء صحفيي العالم.

    2-جوليان أسانج

    وهو أحد أشهر صحفيي زمانه، أسترالي الأصل، وهو مؤسس ومدير موقع ويكيليكس الشهير، حيث بدأ عام 2006 في إنشاء هذا الموقع الذي اشتهر بتسريباته الخطيرة، حول القضايا الشائكة مثل الحرب في أفغانستان والعراق وغيرها، كما أنه يكتب أعمدة في عدد من الصحف الناطقة بالإنجليزية، ويقدر صافي ثروته بنحو 90 مليون دولار.

    3-جيمس ماي

    من مواليد 1963، بريطاني الجنسية وله شهرة عالمية بفضل برنامجه التلفزيوني الشهير Top Gear، كما أنه مدير شركة شامب آند صنز ، وأحد شركاء شركة غراند تورز، وتبلغ ثروته نحو 15 مليون دولار.

    4-جاكي غويردو

    أمريكية، وهي رابع أغنى صحفية في العالم، وتعرف بأنها أحد أكثر مقدمات نشرات الطقس إثارة، وعملت في عدد من المؤسسات مثل برنامج WSKQ، بعدها انتقلت للعمل في المحطة الإذاعية HBC، أي أنها خلطت بين العمل الإذاعي والتلفزيوني، تزوجت من الموسيقي "دون عمر"، ولديها طفلين، وتبلغ ثروتها نحو 10 ملايين دولار.

    5-مايلو يانوبولوس

    كاتب صحفي بريطاني، نجح في تكوين ثروة لا بأس بها من خلال مؤلفاته وشركاته، تقدر الثروة التي صنعها هو بنحو 4 ملايين دولار، فضلا عن أنه ولد لعائلة ثرية في الأساس، الدخل الشهري ليانوبولوس غير معروف، إلا أنه حصل عام 2016 على 250 ألف دولار من دار النشر التي تولت نشر وتوزيع أحد مؤلفاته وهو "Autobiography Dangerously".

    6- ليزا ماري جوينر

    مراسلة أمريكية، وتمتاز بإطلالاتها، وعملت لشبكة ABC، كما أجرت لقاءات مع العديد من المشاهير لمحطات تلفزيونية مثل KTTV وكذلك KCBS يبلغ صافي ثروتها 4 ملايين دولار، جمعتها من برامج استضافة المشاهير، وهي حاليا متزوجة من الممثل جون كراير، وما تزال تظهر على شاشات التلفزيون.

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    الكلمات الدلالية:
    أعمدة, نشرات أخبار, إيه بي سي, سي إن إن, ليزا ماري جوينر, مايلو يانوبولوس, جاكي غويردو, جيمس ماي, جوليان أسانج, أندرسون كوبر, أستراليا, أمريكا, بريطانيا
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