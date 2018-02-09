طباخ تركي حاول تقليد "حبيب الملح" فأشعل النار في المطعم (فيديو)

أردال الذي حاول تقديم هدية لأحد الزبائن بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بطهي اللحم بطريقة فريدة كتلك التي يتبعها غوكشي، أدت الى اشتعال النيران في سقف المطعم،
الأمر الذي استدعى عمل أجهزة الإطفاء، مما أدى إلى هروب جميع زبائن المطعم.
وقال أردال مازحا لقد كان عيد ميلاد لا ينسى، فقد اضطررت لدفع 10 آلاف دولار بسبب الخسائر فيما حصلت على بقشيش بقيمة 750 دولارا أمريكيا.
Moskova’da bir et lokantasında Erdal Şef, Nusret'e özendi restoran karıştı! https://t.co/iYbfpOqwvC pic.twitter.com/qxpePgM2sZ— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) ٧ فبراير، ٢٠١٨
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