طباخ تركي حاول تقليد "حبيب الملح" فأشعل النار في المطعم (فيديو)

تسبب الطاهي التركي أردال بإشعال النيران في أحد المطاعم الروسية في العاصمة موسكو، بعد محاولته تقليد الطباخ التركي الشهير نصرت غوكسي أو ما يعرف بلقب "حبيب الملح".

محاولة الطباخ التركي أردال تقليد " حبيب الملح " في طريقة طهيه للحم ورشه للملح، أدت الى إندلاع حريق في مطعم بالعاصمة الروسية موسكو.

أردال الذي حاول تقديم هدية لأحد الزبائن بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بطهي اللحم بطريقة فريدة كتلك التي يتبعها غوكشي، أدت الى اشتعال النيران في سقف المطعم،

الأمر الذي استدعى عمل أجهزة الإطفاء، مما أدى إلى هروب جميع زبائن المطعم.

وقال أردال مازحا لقد كان عيد ميلاد لا ينسى، فقد اضطررت لدفع 10 آلاف دولار بسبب الخسائر فيما حصلت على بقشيش بقيمة 750 دولارا أمريكيا.