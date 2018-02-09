لأول مرة... العلماء ينجحون في إنتاج بويضات بشرية مكتملة النمو

نجح العلماء في إنتاج بويضات بشرية مكتملة النمو في المختبر، بعد نجاح عملية مشابهة للفئران، في وقت سابق.

شارك في العملية علماء بريطانيون وأمريكيون ونشرت النتائج في دورية "موليكيولر هيومن ريبرودكشن"، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط، وفقا لوكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة ربما تساعد في تطوير علاج جديد للعقم

ويعد العلماء البريطانيون والأمريكيون هم أول من نجح في إنتاج بويضات بشرية خارج الجسم بدءا من المراحل الأولى وحتى اكتمال النمو، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أنهم يعملون في مستشفيين بحثيين في إدنبره ومركز الإنجاب البشري في نيويورك.

ونقلت "رويترز" عن إيفلين تيلفر، إحدى المشاركين في الدراسة، حديثها عن إمكانية توسيع القدرة على إنتاج بويضات بشرية بصورة كاملة داخل المختبر"، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تحسين الظروف التي تساعد على إنتاج البويضات بهذه الطريقة ومدى تمتع أصحابها بصحة جيدة".

وأشاد خبراء مستقلون بالدراسة الجديدة، لكنهم لفتوا إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل أن تصبح البويضات المنتجة داخل المختبر جاهزة للتخصيب، بحسب "رويترز".



