بالفيديو...عجوز لا يصدق أن عمره يبلغ 98 عاما ويظن أنه ما زال شابا

أُعجب مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بالرجل البالغ من العمر 98 عاما، الذي نسي كم كان عمره، وتفاجأ بشدة عندما أدرك ما عمره.

وتم نشر مقطع الفيديو على "اليوتوب" من قبل ابن الرجل العجوز. ويدعي الرجل في بداية شريط الفيديو، أنه يبلغ من العمر 79 عاما، ثم يقول أن عمره 89. ثم بدأ في إضافة الأعوام حتى وصل إلى 98.

وبعد أن أكد له ابنه عمره الحقيقي بدأ يضحك ويتكلم بغضب.

وقال: "هذا لا يصدق! أنا لا أبلغ 98 عاما! اللعنة على الشيطان، كيف كبرت بهذه السرعة؟".

وأضاف: "لقد ولدت عام 1919، وما هو العام الآن؟…الصيف المقبل سيصبح عمري 100! اللعنة! سأكون رجلا عجوزا حقا!

وبلغ عدد مشاهدي الفيديو لمدة يومين ما يقرب من 400 ألف شخص. وأشاد المعلقون ببطل الفيديو لبهجة روحه وتمنوا له طول العمر.

وتقول كوماندانتيج في تعليق: "آمل أن أكون في نفس المزاج الحماسي وفي وعيي، عندما أكون في سنه".