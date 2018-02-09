سجادة صلاة بحجم محفظة النقود بصناعة يابانية (فيديو)

بحسب الفيديو، فإن سجادة الصلاة المحمولة بحجم محفظة النقود، بسيطة وبصناعة يدوية يابانية ضد الماء.
تم تصميمها في اليابان من أجل الزوار المسلمين حتى يتمكنوا من الصلاة أثناء رحلتهم لليابان في حالة تعذر الوصول لأقرب مسجد.
وتتحدث مصممة السجادة مريم شين عن الهدف من وراء هذه السجادة وكيف تم العمل على اختيار القماش المطلوب.
حيث قالت بأن السجادة تتميز بالبساطة وبنوعية القماش المستخدم المقاوم للمياه.
سجادة صلاة محمولة بحجم محفظة النقود، بسيطة وصناعة يدوية يابانية ضد الماء تم تصميمها في اليابان من أجل الزوار المسلمين حتى يتمكنوا من الصلاة أثناء رحلتهم لليابان في حالة تعذر الوصول لأقرب مسجد #اليابان pic.twitter.com/syG9Q6jrk9— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) ٩ فبراير، ٢٠١٨
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