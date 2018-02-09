سجادة صلاة بحجم محفظة النقود بصناعة يابانية (فيديو)

نشر موقع "اليابان بالعربي" على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لسجادة صلاة من صناعة يابانية، تتيح لحاملها سهولة أداء فريضة الصلاة خلال سفره.

بحسب الفيديو، فإن سجادة الصلاة المحمولة بحجم محفظة النقود، بسيطة وبصناعة يدوية يابانية ضد الماء.

تم تصميمها في اليابان من أجل الزوار المسلمين حتى يتمكنوا من الصلاة أثناء رحلتهم لليابان في حالة تعذر الوصول لأقرب مسجد.

وتتحدث مصممة السجادة مريم شين عن الهدف من وراء هذه السجادة وكيف تم العمل على اختيار القماش المطلوب.

حيث قالت بأن السجادة تتميز بالبساطة وبنوعية القماش المستخدم المقاوم للمياه.