شركة طعام أطفال تختار رضيعا بمتلازمة داون متحدثا باسمها

اختارت شركة "جربر" التي تنتج طعام الأطفال الرضع، طفلا رضيعا، يبلغ من العمر 18 شهرا، ويعاني متلازمة داون "متحدثا باسمها" في عام 2018.

وذكرت صحيفة " تلغراف " البريطانية، أن القرار لاقى ترحيبا من جهات راعية لأصحاب هذا المرض الجيني.

وأكد المدير التنفيذي لشركة جربر، بيل بارتيكا، في بيان، أن الطفل لوكاس وارين من دالتون بولاية جورجيا الأمريكية، فاز على 140 ألف مشارك في مسابقة الصور السنوية التي تنظمها الشركة "بابتسامته الساحرة وتعبيراته المرحة".

وقال إن الشركة تنظم هذه المسابقة منذ 2010، رغم أن الآباء يرسلون صور أطفالهم إليها عبر تاريخها الممتد منذ 90 عاما.

ومن المقرر أن تحصل عائلة وارين على 50 ألف دولار من جربر، وسيتخذ ابنها لوكاس موقعا في الصدارة على قنوات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي.