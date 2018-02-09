منها الأسبرين... دراسة تحذر من خطورة تناول أدوية التهاب بجرعات عالية

وأكد ديفيد كوفمان من جامعة بوسطن وكبير الباحثين في الدراسة أن "العقاقير اللاستيرويدية المضادة للالتهاب تعد من أكثر الأدوية شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة والعالم".
وأشار إلى أن هذه الأدوية قد يكون لها آثار جانبية خطيرة تشمل حدوث نزيف بالجهاز الهضمي والأزمات القلبية وكثيرا ما يتم تناولها دون إشراف طبي لأن كثيرا منها متاح للبيع دون وصفة طبية".
وأوضح الباحثون في دورية علم تأثير الأدوية وسلامة الدواء، أن جميع المشاركين تناولوا الآيبوبروفين خلال أسبوع، بينهم 87 في المئة استخدموا الأنواع المتاحة دون وصفة علاجية، وفي المجمل تناول 55 في المئة من المشاركين الآيبوبروفين ثلاثة أيام على الأقل، خلال الأسبوع واستخدمه 16 في المئة يوميا، وتناول 37 في المئة من المشاركين عقارا واحدا آخر من العقاقير اللاستيرويدية المضادة للالتهاب إلى جانب الآيبوبروفين.
وكان أقل من نصف المشاركين يعرفون أن ما تناولوه ينتمي لهذه الفئة من العقاقير.
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