منها الأسبرين... دراسة تحذر من خطورة تناول أدوية التهاب بجرعات عالية

أفادت دراسة أمريكية بأن كثير من البالغين الذين يستخدمون الآيبوبروفين وأشكالا أخرى مما يعرف بمضادات الالتهاب اللاستيرويدية يتعاطون كميات أكبر من اللازم، مما يزيد خطر تعرضهم لآثار جانبية خطيرة.

© Sputnik. Anton Biletskei دراسة تربط بين إشعاع الهاتف المحمول والسرطان

وقالت الدراسة إن نحو 15 في المئة من البالغين الذين يتعاطون الآيبوبروفين في أدوية ، مثل (موترين وأدفيل) أو أنواع أخرى من العقاقير اللاستيرويدية مثل الأسبرين والنابروكسين مثل دواء (أليف) والسليكوكسيب (سيليبركس) وميلوكسيكام (موبيك) والدايكلوفناك (فولتارين) يتخطون أقصى جرعة يومية موصى بها من هذه العقاقير، بحسب " cnbc ".

وأكد ديفيد كوفمان من جامعة بوسطن وكبير الباحثين في الدراسة أن "العقاقير اللاستيرويدية المضادة للالتهاب تعد من أكثر الأدوية شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة والعالم".

وأشار إلى أن هذه الأدوية قد يكون لها آثار جانبية خطيرة تشمل حدوث نزيف بالجهاز الهضمي والأزمات القلبية وكثيرا ما يتم تناولها دون إشراف طبي لأن كثيرا منها متاح للبيع دون وصفة طبية".

وأوضح الباحثون في دورية علم تأثير الأدوية وسلامة الدواء، أن جميع المشاركين تناولوا الآيبوبروفين خلال أسبوع، بينهم 87 في المئة استخدموا الأنواع المتاحة دون وصفة علاجية، وفي المجمل تناول 55 في المئة من المشاركين الآيبوبروفين ثلاثة أيام على الأقل، خلال الأسبوع واستخدمه 16 في المئة يوميا، وتناول 37 في المئة من المشاركين عقارا واحدا آخر من العقاقير اللاستيرويدية المضادة للالتهاب إلى جانب الآيبوبروفين.

وكان أقل من نصف المشاركين يعرفون أن ما تناولوه ينتمي لهذه الفئة من العقاقير.