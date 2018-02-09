بالفيديو... منال السورية الفرنسية تعلن انسحابها من برنامج "ذا فويس"

بعد تعرضها للانتقادات والهجوم الحاد من قبل الجمهور الفرنسي بذريعة اتهامها بإهانة الدولة الفرنسية وحكومتها، أعلنت الشابة الفرنسية من أصول سورية، منال ابتسام، انسحابها من برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية.

ونشرت الشابة منال على صفحتها الخاصة في "فيسبوك" مقطعا لفيديو قالت فيه إنها تعرضت لضغوط وصعوبات بعد نشر تغريدة قديمة لها انتقدت فيها طريقة تعامل الحكومة الفرنسية مع الأحداث الإرهابية التي حصلت في مدينة نيس الفرنسية سنة 2016.

وأشارت منال إلى حالها بالقول:

عشت خلال الأيام الأخيرة أوقات صعبة جدا، لم أرغب أن أجرح مشاعر أي شخص، كانت رسالتي هي بث السلام لا إثارة المشاكل…لذلك قررت اليوم إنهاء المغامرة ومغادرة البرنامج".

لافتة إلى أنها تشكر كل من ساندها وإلى عزمها على إكمال مشوارها الفني.

تجدر الإشارة إلى أن الشابة منال وبعد مشاركتها في البرنامج كأول شابة محجبة كانت قد أبهرت لجنة التحكيم وتخطت المرحلة الأولى، ولاحقا تعرضت لموجة من الانتقادات بسبب تغريدة قديمة قالت فيها:"الحكومة هي الإرهاب" مما دفع بالكثيرين إلى المطالبة بطردها من البرنامج.

بعد ذلك سارعت منال إلى توضيح ما قصدته مشيرة إلى أنها لم تقصد وصف الحكومة الفرنسية بالإرهاب، بل أرادت أن تعبر عن حزنها مما تعرض له البعض في فترة من الفترات وقالت: "ولدت في ​فرنسا​ وأحب فرنسا، أما البعض فيريد أن يخرج الأمور من سياق معناها".