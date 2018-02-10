مطعم ياباني يقبل بتشغيل الزبائن مقابل الطعام

يقدم مطعم ياباني، يسمى ميراي شوكودو، ميزة جديدة لزبائنه وهي إمكانية سداد ثمن الطعام الذي يتناولوه عن طريق العمل لدى المطعم ذاته لفترة محددة من الوقت.

ونشأت الفكرة التي يقوم عليها المطعم على يد مهندسة تدعى سيكاي كوباياشي، تبلغ من العمر 33 عامًا، أرادت أن تقيم مطعما يقدم الطعام لغير القادرين على دفع المال، ويبدو أن الفكرة نجحت إلى حد كبير، بحسب موقع chinadailyasia

وذكر الموقع أنه حتى الآن قبل نحو 500 شخصا بسداد ثمن طعامهم عن طريق العمل لدى المطعم، وحددت كوباياشي مدة عمل الزبون لدى المطعم بـ50 دقيقة فقط.

ويتسع المطعم لـ12 فردًا، ولا يعمل به طاقم عمل ثابت سوى كوباياشي نفسها، وهي من تقدم الوجبات للزبائن وبعدها تتيح أمامهم خيارين إما الدفع نقدا أو العمل لدى المطعم طوال 50 دقيقة، على أن يقوموا بأعمال مثل تقديم الطلبات للزبائن وتنظيف المنضدات، وغيرها من المهام التي توكل في العادة للعاملين في المطاعم.

وكانت سيكاي كوباياشي تعمل في أحد المطاعم خلال دراستها للهندسة، وتقول إن الوجبات التي كانت تعدها تعجب أصدقائهت جدا، وهو ما شجعهت على افتتاح مطعم خاص بها، وتؤكد أنها تركت العمل في الهندسة لتغير مسارهت المهني إلى مجال المطاعم، وترى أن من يبحث عن وظيفه يمكن أن يدمر حياته بالكامل إذا اختار بشكل خاطئ، لكن لا بأس من أن يغير المرء وظيفته حتى ولو جاء هذا القرار متأخرا.