كروز يتحدى الموت من أجل الجزء الجديد من سلسلة أفلام"المهمة المستحيلة" (فيديو)

يواصل الممثل الأمريكي توم كروز إبهار المحيطين حوله و عشاقه حول العالم، وهذه المرة في محاولة للطيران بمروحية هليكوبتر في منطقة جبلية التضاريس.

الممثل الأمريكي يقوم بالتدرب من أجل الطيران بمروحية هليكوبتر في منطقة جبلية التضاريس للقيام بمناورة يتطلبها مشهد في جزء جديد من سلسلة أقلامه الشهيرة "مهمة مستحيلة".

ووفقا للمساعد الجوي راندي هبنر، العامل ضمن فريق التصوير فإن كروز أنجز 2000 ساعة طيران خلال فترة قصيرة.

هذا وقال أحد المسؤولين عن تصوير الفيلم بأن الكثير من الطيارين رفضوا أداء هذه الحركة، وتابع قائلا:"إن ارتكبت غلطة واحدة فسيموت أحدهم بسببها".

يذكر بأن كروز البالغ من العمر 55 عاما حاصل على رخصة طيران منذ العام 1994، كما انه يمتلك عددا من الطائرات الخاصة.