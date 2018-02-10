كيف رأى السعوديون أول عرض مسرحي مختلط في بلادهم

أثارت مسرحية في المملكة العربية السعودية، عُرضت أمس الجمعة، 9 فبراير/شباط، انقساما في الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها أول عرض مسرحي مختلط بين الرجال والسيدات.

وتفاوتت آراء السعوديين على موقع التغريدات "تويتر"، ما بين مؤيد ومعارض، بشأن إقامة أول مسرحية مختلطة في السعودية، والتي هي برعاية هيئة الترفيه السعودية.

غدا الجمعةعلى مسرح جامعة دار العلوم مسرحية "حياة الإمبراطور" pic.twitter.com/6uZ1AVPwPb — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) February 8, 2018

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ودشن المغردون هاشتاغ، باسم #المراه_عالمسرح_السعودي، والذي تفاوتت فيه الآراء حول المسرحية.

#المراه_عالمسرح_السعودي

خلوهاتسوق

خلوهاتحضر مباريات

خلوهاتخالط الرجال

خلوها تشتغل كعامل جذب بالتلفون

خلوهاتستخدم الجوال

خلوهاتطلع وتدخل جامعتها بدون اذن الولي

خلوهاتسافر بدون اذن الولي

خلوهاتستكمل إجراءاتها بدون اذن الولي

خلوهاحره لاتلبس الغطاء

لين مايخلونها تمشي عااااااااااريه😔 — رب احفظ لي أولادي💛🖤 (@11aa11_aa) February 7, 2018

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#المراه_عالمسرح_السعودي

المرأه السعوديه الأن ليست كالسابق اعزائي!

المهم أن نسائكم في بيوتكم اذا اردتم لها أنت تصبح كما يريدون فأنتم لكم القرار?

انا عني لن اسوق ولن انزع حجابي ولن أتبع كل مايريدونه وهذا بقناعه مني ولست مكرهه — ياسمين 🕊 (@wrd1996y) February 8, 2018

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خطوه موفقه #المراه_عالمسرح_السعودي وإشراكهافي مجتمعها كنوع من المساواه على حد سواء تعزيز واكتشاف المواهب المدفونه سنين عجاف منقطعه النظير هناك من هُن مهتم بهذه الفنون بإمكانها الإبداع وإضافة شئ مختلف فلايمكن ان يتطور وتنهض الامه دون إشراك المراه في جميع المجالات وقد اثبتت كفائتها — احمد عسيري (@asa2227) February 7, 2018

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والمسرحية اسمها "حياة الإمبراطور"، وتتناول قصة الإمبراطور كاسكو الأناني، الذي تتدخل مساعدته العجوز في شؤون حكمه، ما يدفعه إلى إصدار قرار لا يرضيها.

وبطلة العمل هي السعودية الجنسية نجاح مفتاح، البالغة من العمر 21 عاما، والتي تخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال هذه مسرحية "حياة الإمبراطور".

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وقبل اشتراكها في بطولة المسرحية، فكان لنجاح تجارب سابقة على موقعي "يوتيوب" و"إنستغرام".

وكان يجسد الشخصية التي تلعبها نجاح مفتاح في مسرحية "حياة الإمبراطور"، ممثل، في عروضها السابقة، التي أقيمت في جدة، بالعام الماضي 2017.