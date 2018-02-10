كيف رأى السعوديون أول عرض مسرحي مختلط في بلادهم

وتفاوتت آراء السعوديين على موقع التغريدات "تويتر"، ما بين مؤيد ومعارض، بشأن إقامة أول مسرحية مختلطة في السعودية، والتي هي برعاية هيئة الترفيه السعودية.
غدا الجمعةعلى مسرح جامعة دار العلوم مسرحية "حياة الإمبراطور" pic.twitter.com/6uZ1AVPwPb— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) February 8, 2018
ودشن المغردون هاشتاغ، باسم #المراه_عالمسرح_السعودي، والذي تفاوتت فيه الآراء حول المسرحية.
#المراه_عالمسرح_السعودي— رب احفظ لي أولادي💛🖤 (@11aa11_aa) February 7, 2018
خلوهاتسوق
خلوهاتحضر مباريات
خلوهاتخالط الرجال
خلوها تشتغل كعامل جذب بالتلفون
خلوهاتستخدم الجوال
خلوهاتطلع وتدخل جامعتها بدون اذن الولي
خلوهاتسافر بدون اذن الولي
خلوهاتستكمل إجراءاتها بدون اذن الولي
خلوهاحره لاتلبس الغطاء
لين مايخلونها تمشي عااااااااااريه😔
#المراه_عالمسرح_السعودي— ياسمين 🕊 (@wrd1996y) February 8, 2018
المرأه السعوديه الأن ليست كالسابق اعزائي!
المهم أن نسائكم في بيوتكم اذا اردتم لها أنت تصبح كما يريدون فأنتم لكم القرار?
انا عني لن اسوق ولن انزع حجابي ولن أتبع كل مايريدونه وهذا بقناعه مني ولست مكرهه
خطوه موفقه #المراه_عالمسرح_السعودي وإشراكهافي مجتمعها كنوع من المساواه على حد سواء تعزيز واكتشاف المواهب المدفونه سنين عجاف منقطعه النظير هناك من هُن مهتم بهذه الفنون بإمكانها الإبداع وإضافة شئ مختلف فلايمكن ان يتطور وتنهض الامه دون إشراك المراه في جميع المجالات وقد اثبتت كفائتها— احمد عسيري (@asa2227) February 7, 2018
والمسرحية اسمها "حياة الإمبراطور"، وتتناول قصة الإمبراطور كاسكو الأناني، الذي تتدخل مساعدته العجوز في شؤون حكمه، ما يدفعه إلى إصدار قرار لا يرضيها.
وبطلة العمل هي السعودية الجنسية نجاح مفتاح، البالغة من العمر 21 عاما، والتي تخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال هذه مسرحية "حياة الإمبراطور".
بالفيديو.. فتاة سعودية تشارك في مسرحية " حياة الإمبراطور "#حياة_الإمبراطور#السعودية#صدىhttps://t.co/1f8pJWIUBI pic.twitter.com/kYwTEOEaK0— صحيفة صدى (@slaati) February 9, 2018
وقبل اشتراكها في بطولة المسرحية، فكان لنجاح تجارب سابقة على موقعي "يوتيوب" و"إنستغرام".
وكان يجسد الشخصية التي تلعبها نجاح مفتاح في مسرحية "حياة الإمبراطور"، ممثل، في عروضها السابقة، التي أقيمت في جدة، بالعام الماضي 2017.
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