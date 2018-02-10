إسناد دور "الجوكر" لهذا الممثل... كيف سيجسده بكل جنونه

اختير الممثل الأمريكي، يواكين فينيكس، لتجسيد دور المهرج الشرير "الجوكر"، في فيلم مستقل عنه وهو ألد أعداء البطل الخارق "باتمان"، والمستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية.

وسيتولى إخراج الفيلم تود فيليبس، صاحب سلسلة الأفلام الكوميدية "ذا هانغوفر"، والذي اختار فينيكس تحديدا لتجسيد "الجوكر"، المعروف بين قراء القصص الهزلية بأنه "أمير الجريمة المهرج"، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

Joaquin Phoenix in talks to play the Joker in Todd Phillips' standalone movie (EXCLUSIVE) https://t.co/FNxGQe0tL8 pic.twitter.com/lMeT8DO5eD — Variety (@Variety) February 8, 2018

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وذكرت تقارير للمجلة، أن تود فيليبس أجرى مفاوضات مع يواكين فينيكس على لعب دور "الجوكر"، قبل بداية العام الحالي، وأنهما في انتظار شركة الإنتاج لتحديد موعد بدء التصوير.

ووفقا للمجلة أيضا، فإن الفيلم الجديد المستقل عن "الجوكر"، سيتناول جوانب مختلفة عن الشخصية، التي تتسم بالجنون والجموح معا، وشرح الظروف التي دفعته لكي يصبح واحدا من أعتى أشرار القصص الهزلية.

ومن أشهر أفلام واكين فينيكس، "Gladiator" أمام الممثل الأسترالي، راسل كرو، وفيلم "Her"، ونال ثلاثة ترشيحات للفوز بجائزة الأوسكار.

I can see Joaquin Phoenix's Joker taking on the Mikel Janin/Tom King look from War of Jokes and Riddles. pic.twitter.com/o6Ct4YxtGK — Walt (@UberKryptonian) February 8, 2018

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وتتوقع مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، أن يبذل واكين فينيكس مجهودا مضاعفا، من أجل تجسيد "الجوكر"، خاصة وأن له تقاليد غريبة من أجل تجسيد أدواره.

واعترف فينيكس قبل سنوات لمجلة "إنترتينمنت ويكلي"، أنه كان "أحمقا" خلال فترة تجسيده لمغني الكانتري الأمريكي، جوني كاش، بسبب اندماجه الشديد مع الشخصية.

وقال: "إنها ليست طريقة عبقرية من أجل تجسيد الشخصيات، ولكنني ببساطة أصبح غير مدرك لما أفعله، وأسعى للحصول على أي مساعدة متاحة… إنه تصرف يشير إلى شعوري باليأس".

Oh DC… get your house in order. I know Jared Leto wasn't the greatest in "Suicide Squad" but at least get rid of him before hiring another actor to also play the Joker.



Joaquin Phoenix Could Be The Next 'The Joker' — Dark Horizons https://t.co/n0hZi8b77A pic.twitter.com/0LnJUorUVS — Geeks With Kids Pdct (@GeeksWithKidsCN) February 9, 2018

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وكان آخر الممثلين الذين جسدوا دور "الجوكر" على شاشة السينما، هو الممثل الأمريكي جاريد ليتو، في فيلم "Suicide Squad"، من إنتاج عام 2016.

وسبق ليتو في تجسيد "الجوكر" في السينما، الممثل الأسترالي هيث ليدجر، في فيلم "The Dark Knight" من إنتاج 2008، وجاك نيكلسون في فيلم "Batman" من إنتاج 1989.