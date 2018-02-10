بالصور... فتيات بأجنحة ملائكة ورجال بوجوه خنازير في عرض أزياء عن التحرش الجنسي

أقيم مساء أمس، الجمعة 9 فبراير/شباط، في مدينة نيويورك الأمريكية عرض أزياء، استلهم فكرته من حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لكشف وقائع التحرش الجنسي في أنحاء الولايات المتحدة، والتي تحمل وسم "#MeToo"، والذي بدأ بعارضات مرتديات لأجنحة ملائكة مقيّدات برجال يرتدون أقنعة على شكل وجه خنازير.

© AFP 2018/ Janek Skarzynski حقوقيات: تدريس الثقافة الجنسية يقضي على التحرش وزنا المحارم وتوقفت العارضة شيان جاكوبز (22 عاما)، وهي ترتدي ثوبا يكسو قدميها باللونين الأبيض والأسود، وجناحين على كتفيها خلال العرض، في نهاية الممشى لكي تعلن أنها ناجية أيضا من اعتداء جنسي، وقالت للجمهور إنها تعرضت له وهي في المدرسة الثانوية، ثم اغتصبت وهي في سنوات دراستها الجامعية، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وقالت: "أود أن أستغل هذه اللحظة للتعبير عن أنني تعافيت وعن كيف نضجت، وأيضا لأقول إن تلك ليست مجرد حركة وليست تلك قصصا فحسب بل أننا أشخاص حقيقيون مرت بنا وقائع حقيقية".





وإقامة عرض للأزياء مخصص لدعم حركة (#MeToo) لمناهضة التحرش الجنسي ، خلال أسبوع نيويورك للموضة، كانت فكرة المصممة ميريام شاليك مبتكرة، ومديرة موقع "أمريكان ووردروب" على الإنترنت.





© REUTERS/ ELIZABETH SHAFIROFF عرض أزياء بأجنحة ملائكة وعارض أزياء بوجه خنزير أقيم في 9 فبراير/شباط 2018 في مدينة نيويورك الأمريكية لمناهضة التحرش الجنسي





وقالت شاليك لـ "رويترز" في مقابلة: "لا أعتقد أن عرض الأزياء هذا سيغيّر الأمور بين عشية وضحاها.. لكن إن كان خطوة إضافية على الطريق فحسب فأظن أني قمت بدوري".





وكانت من بين العارضات أليشا كوزاكيفيتش (29 عاما)، التي اختطفها رجل في عام 2002 قرب منزلها في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، بعد أن اتصل بها عبر الإنترنت، في قضية تصدّرت وقتها عناوين الأخبار حول العالم، كأول حالة خطف من نوعها بعد انتشار الإنترنت.





وشرحت العارضة، التي سارت بثقة على الممشى كيف تخطت ما تلقته من لوم، على الرغم من كونها ضحية حتى من أسرتها، حتى أصبحت متحدثة بارزة عن الأمر ومصدر إلهام لآخرين.





ELIZABETH SHAFIROFF عرض أزياء بأجنحة ملائكة وعارض أزياء بوجه خنزير أقيم في 9 فبراير/شباط 2018 في مدينة نيويورك الأمريكية لمناهضة التحرش الجنسي





وقالت: "حركة ( Me Too ) ليست بشأن كراهية الرجال.. وليست عن مكافحة العنف بالعنف… ولكنها تهدف لتقوية وتمكين النساء والفتيات ليعشن في عالم خال من الخوف، وليكن آمنات من الاعتداء والتحرش الجنسي".





والأزياء التي ظهرت في العرض من تصميمات "أمريكان ووردروب"، ولكن شاليك قالت إنه لا يهدف للربح.