10 علامات تقول لك: حان وقت التغيير فورا

هل الجلوس في العمل المكتبي يسبب السمنة ؟ https://t.co/2AGiLIMYX9 pic.twitter.com/kYRlk0OVKV— The Lot Alien (@TheLostAliendz) December 19, 2017
النسيان غفوه يُزعجها منبه الذكرى..!! pic.twitter.com/6CuxDZk9LV— ألم وأمل (@6QTX4Li7DuTnRxM) February 4, 2018
أشد الألم هو حزن لا تستطيع الإفصاح عن أسبابه وتكتفي ب قول أشعر ب الضيق ف عذراً أيتها الحياة سأستمر وأدفن مشاعري بعيداً عن قلبي سأعيش حياتي لنفسي لا أحد يستطيع أن يشعر بما تشعر به… فلا تتعب نفسك في التعبير…..🌷 pic.twitter.com/SH9NHO4HUO— عاشق الصحراء (@khh1233211) February 10, 2018
نقيض الحُب ليس الكراهية،— ✒~بقايا حروف~✒ (@J51qif7ilRDUDcm) February 1, 2018
بل اللامبالاة..
لــ: إيلي ويزل pic.twitter.com/JtPW2CKVMy
الذين يفكرون بعقلية الوفرة:— يوسف الزهراني (@yaz416) January 21, 2018
— تجده هادئا مطمئناً.
— لا تهدده نجاحات الآخرين ، بل يطري على نجاحاتهم و يثني عليهم.
— يشارك الناس تجاربه و معرفته و معلوماته. pic.twitter.com/5Xyz63pcqc
نجاجك.لا يُلغي نجاحات الآخرين،— ALHASHDEE (@alhashdee) April 12, 2017
وفشلك لا يضخّم نجاحاتهم أيضاً.
كي تكون ناجحاً ليس عليك تحطيم نجاحاتهم أو تصغير فشلك إن حدث! pic.twitter.com/J57eWpuYiO
أوافق المثل الفرنسي:— جمال حسين علي (@JamalhusA) February 3, 2018
"الشخص الذي يقع في الحبّ لا يستحق الكراهية"
…
لأن المحبّ غالبًا ما يحوّله الحبّ (وربما قبله كان كذلك) إلى:
متفانٍ.. مثابر.. مُسالم.. متعاون.. لطيف..
يحاول الحفاظ على حبّه بالنأي عن الصغائر وأقاويل الآخرين
باختصار: لا يمنحك الفرصة كي تكرهه. pic.twitter.com/BrxWKBTmlC
Thinking (not final) about Question 1 which is “The CMS Board of Education defines equity as…” with @CharMeckSchools leaders and community members engaged, listening and I hope sharing with people outside the room. pic.twitter.com/HcV2fXvDA2— tracyruss (@tracyruss) February 10, 2018
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