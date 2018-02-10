10 علامات تقول لك: حان وقت التغيير فورا

قد تتوقف في حياتك عند مرحلة ما، ويستغرق الأمر منك سنوات لكي تدرك أنك بحاجة إلى أن تغيير حياتك، ومن الصعب دائما معرفة إذا كانت حياتك تسير كما هو مخطط لها أم لا.

وعليك أن تهتم بالأفكار والعواطف التي تجربها، لأنها قد تخبرك أيضا عما إذا كانت حياتك تحتاج إلى تغيير، حسب موقع " viral novelty ".

وهنا 10 علامات تؤكد لك أنه قد حان وقت التغيير:





1-العمل الكثير الذي لا سعادة فيه

قد تجد نفسك تذهب للعمل كثيرا، وتشعر مع دقات المنبه كل يوم بالضيق، وقتها يجب عليك أن تفكر لماذا أنت موجود في هذا العمل، خصوصا إذا كان يشعرك بعدم السعادة.

هل الجلوس في العمل المكتبي يسبب السمنة ؟ https://t.co/2AGiLIMYX9 pic.twitter.com/kYRlk0OVKV — The Lot Alien (@TheLostAliendz) December 19, 2017

2-الاستيقاظ من النوم في حالة تعب وعدم رضا

إذا شعرت بهذا الأمر كلما استيقظت فليس معناه فقط أنك بحاجة إلى التغيير، بل أيضا أنك لا تنام جيدا، ولو كان التعب يجعل حياتك سيئة، عليك التخلص منه.

النسيان غفوه يُزعجها منبه الذكرى..!! pic.twitter.com/6CuxDZk9LV — ألم وأمل (@6QTX4Li7DuTnRxM) February 4, 2018

3-تشعر بالسخط وعدم الارتياح في حياتك

هؤلاء الذين يشعرون بالسخط من حياتهم، يجب عليهم التغيير، خصوصا إذا ما شعروا بهذا الأمر بشكل دائم.

أشد الألم هو حزن لا تستطيع الإفصاح عن أسبابه وتكتفي ب قول أشعر ب الضيق ف عذراً أيتها الحياة سأستمر وأدفن مشاعري بعيداً عن قلبي سأعيش حياتي لنفسي لا أحد يستطيع أن يشعر بما تشعر به… فلا تتعب نفسك في التعبير…..🌷 pic.twitter.com/SH9NHO4HUO — عاشق الصحراء (@khh1233211) February 10, 2018

4- تشعر إنك لا تعيش في الحاضر

العيش في الماضي، معناه أنك لا تشعر بالرضا عن حياتك الحالية، ومعناه أيضا حاجتك للتغيير.

نقيض الحُب ليس الكراهية،



بل اللامبالاة..



لــ: إيلي ويزل pic.twitter.com/JtPW2CKVMy — ✒~بقايا حروف~✒ (@J51qif7ilRDUDcm) February 1, 2018

5-تشعر بالضيق من نجاحات الآخرين

لو كنت تشعر كثيرا بهذا الأمر، فأنت بحاجة لكي تركز على أشياء معينة في حياتك لفعلها.

الذين يفكرون بعقلية الوفرة:

— تجده هادئا مطمئناً.

— لا تهدده نجاحات الآخرين ، بل يطري على نجاحاتهم و يثني عليهم.

— يشارك الناس تجاربه و معرفته و معلوماته. pic.twitter.com/5Xyz63pcqc — يوسف الزهراني (@yaz416) January 21, 2018

6-يخبرك الآخرون بحاجتك للراحة

إذا أخبرك الآخرون بحاجتك للراحة، فهذا معناه، أنه يجب عليك تخطي الأمور الحالية إلى أمور أفضل.

7-التحدث عن الآخرين

إذا ركزت كثيرا في أخطاء أي شخص آخر، فهذا معناه أنك لا تركز في الأخطاء التي تفعلها أنت.

نجاجك.لا يُلغي نجاحات الآخرين،

وفشلك لا يضخّم نجاحاتهم أيضاً.

كي تكون ناجحاً ليس عليك تحطيم نجاحاتهم أو تصغير فشلك إن حدث! pic.twitter.com/J57eWpuYiO — ALHASHDEE (@alhashdee) April 12, 2017

8-تنتظر المشاكل وتركز على الأمور السيئة

لو وجدت صعوبة في التركيز على الأشياء الجيدة في حياتك، والتفكير كثيرا في الأمور السيئة التي قد تأتي، فأنت بحاجة إلى التغيير.

أوافق المثل الفرنسي:

"الشخص الذي يقع في الحبّ لا يستحق الكراهية"

…

لأن المحبّ غالبًا ما يحوّله الحبّ (وربما قبله كان كذلك) إلى:

متفانٍ.. مثابر.. مُسالم.. متعاون.. لطيف..

يحاول الحفاظ على حبّه بالنأي عن الصغائر وأقاويل الآخرين

باختصار: لا يمنحك الفرصة كي تكرهه. pic.twitter.com/BrxWKBTmlC — جمال حسين علي (@JamalhusA) February 3, 2018

9-تشعر بعدم السعادة واللوم من الآخرين

ستجد نفسك في هذه الحالة لديك ضيق ممن حولك.

Thinking (not final) about Question 1 which is “The CMS Board of Education defines equity as…” with @CharMeckSchools leaders and community members engaged, listening and I hope sharing with people outside the room. pic.twitter.com/HcV2fXvDA2 — tracyruss (@tracyruss) February 10, 2018

10- تتحدث كثيرا عن حاجتك للتغيير

إذا كنت على استعداد للتغيير، فقم بالأمر سريعا عبر تجربة فرص جديدة.

إذا رأيت أن هذه العلامات السابقة تحدث في حياتك، فهذا وقت التغيير، توقف عن الكسل والمماطلة وافعلها.