طالب يقود أوتوبيس المدرسة وينقذ زملاءه من الموت

وكاد الأوتوبيس يتعرض إلى حادث بالقرب من نهر كولورادو، في الوقت الذي تولى فيه الطالب القيادة، ببلدة لاغرانج بمدينة تيكسان حسب ذا إندبندنت البريطانية.

Kind nimmt Rad der Schulbus nach Treiber medizinischen Notfall leidet https://t.co/rpllQ00Qj3:Auto pickup by wikyou — TranslaNewsEnDe (@TranslaNewsEnDe) February 8, 2018

ويبلغ الطالب 13 عاما، وقال لأحد القنوات الأمريكية إن السائق كاد يصطدم بالسيارات الأخرى.

وأضاف الطالب: "كنا نركب مع السائق ولاحظت أنه ينحرف عن الطريق، وحاول تغيير مساره، إلا أنه سقط على جانب الطريق".

وطلب الطالب من السائق التوقف، ثم قام بقيادة الأوتوبيس "لأنه لا يرغب في الموت".