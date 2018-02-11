من أجل صحة أفضل... 8 طرق تعينك على تفادي الإصابة بالسكري

يعد مرض السكري من الأمراض الأكثر شيوعا بين البشر، حيث تخلوا عائلة من مريض بالسكري.

ووفقا للإحصائيات الطبية العالمية وصل عدد مرضى السكري إلى 422 مليون بعد أن كان 108 مليون في 1980.

مرض السكري عبارة عن خلل في التمثيل الغذائي بالجسم، حيث لا يتمكن من إنتاج كمية كافية من الأنسولين، ليرتفع معدل السكر في الدم، ما يؤدي لظهور بعض الأعراض مثل الشعور بالإرهاق والتبول الكثير وضعف المناعة وبطء التئام الجروح.

ولم يتمكن العلم من إيجاد علاج نهائي وفعال لمرض السكري، ولكنه من الأمراض التي يمكن للإنسان أن يتعايش معها.

ونشر موقع "بولدسكاي"، المهتم بشؤون الصحة، مجموعة من النصائح تساعد على تجنب الإصابة بمرض السكري.

الإكثار من السلاطة

من الضروري تناول طبقا من السلاطة في اليوم كحد أدنى، يحتوي على الأوراق الخضراء والخضراوات مثل الجزر والخيار والخس والطمام والثوم والبصل، ومع إضافة ملعقة من الخل تحقق الاستفادة الكاملة حيث يقلل الخل من امتصاص الجسم للسكر.

30 دقيقة من السير

السير بشكل يومي لمدة 30 دقيقة يحفز الجسم على زيادة معدل التمثيل الغذائي، ما يقيك من مخاطر الإصابة بالسكري.

تناول الحبوب الكاملة

تأكد من احتواء نظامك الغذائي على الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البني، لأنها غنية بالألياف التي تخفض مستوى السكر في الجسم.

القهوة

وفقا للعديد من الدراسات، تناول فنجانين من القهوة يوميا يقلل نسبة الإصابة بالسكري حوالي 29%، بفضل مضادات الأكسدة، ولكن بالطبع عليك تناولها بدون سكر.

لا للوجبات السريعة

تناول الوجبات السريعة مثل البطاطس المحمرة والبيتزا والبرغر وغيرها تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السمنة وترفع نسبة الكوليسترول ما يؤدي لاضطراب مستوى الأنسولين في الجسم، ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالسكري.

اجعل القرفة صديقتك

إضافة القليل من مسحوق القرفة إلى طعامك بشكل يومي يقلل نسبة الإصابة بمرض السكري بحوالي 48%.

كافح التوتر

حاول التحكم في مستوى التوتر أثناء العمل أو في حياتك اليومية بشكل عام، ولهذا تعد اليوغا من أهم السبل لحماية الجسم من الإصابة بالسكري.

الإقلاع عن التدخين

التدخين من أكبر المسببات لمرض السكري، ولهذا يجب على الفور الإقلاع عنه.