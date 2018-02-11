بالصور... اكتشاف أقدم ثلاجة في التاريخ تعود للعصر الحجري

ويعتقد خبراء الأثار أن الغرفة كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية ومنتجات الألبان واللحوم.
وأوضح عالما الآثار المحليين، كريس وراشيل بارومان، أن هذا النوع من الغرف كان شائعا في ذلك العصر إلا أنه من النادر العثور على إحداها بهذا الشكل الكامل.
وتم بناء الغرفة على عمق متر تحت سطح الأرض، وكانت من تستعين ببرودة التربة الطينية لحفظ الطعام لفترات.
I’ve been in a 2,000 year old Iron Age Soutterain. How’s your day? pic.twitter.com/emvtoWeYth— Domhnall Macsween (@sweenyness) February 7, 2018
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