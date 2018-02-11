بالصور... اكتشاف أقدم ثلاجة في التاريخ تعود للعصر الحجري

عثر عالما آثار بالصدفة، على ثلاجة تحت الأرض عمرها أكثر من 2000 عام، في إحدى الجزر الاسكتلندية.

© REUTERS/ NASA NASA خطر يهدد بعودة كوكب الأرض إلى العصر الحجري

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا كوستمان" الاسكتلندية، تعود الغرفة للعصر الحجري ويبلغ طولها ستة أمتار.

ويعتقد خبراء الأثار أن الغرفة كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية ومنتجات الألبان واللحوم.

وأوضح عالما الآثار المحليين، كريس وراشيل بارومان، أن هذا النوع من الغرف كان شائعا في ذلك العصر إلا أنه من النادر العثور على إحداها بهذا الشكل الكامل.

وتم بناء الغرفة على عمق متر تحت سطح الأرض، وكانت من تستعين ببرودة التربة الطينية لحفظ الطعام لفترات.

I’ve been in a 2,000 year old Iron Age Soutterain. How’s your day? pic.twitter.com/emvtoWeYth — Domhnall Macsween (@sweenyness) February 7, 2018

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