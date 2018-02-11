حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الرياض

وأصيب عدد كبير من السعوديين بحالة من الفزع، فيما أعرب آخرين عن تعجبهم من هذا الأمر، مؤكدين أن الرياض لا تشهد العواصف الثلجية إلا نادرًا.
وسخر آخرين من التوقعات، قائلين "إن السعودية تشهد عاصفة حر وليس صلجا"".
#قريبا_عاصفه_ثلجيه_علي_الرياض الي يشوف الجو الحين يعرف ان الي بيجينا عاصفة حر مو ثلج😂— تغريد العٌمر (@troo099) February 11, 2018
دفعت حالة الجدل التي استشرت عبر"تويتر" مركز "طقس العرب"، لكشف حقيقة تلك الأخبار، حيث ذكر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أن هذه الأخبار كاذبة.
لمن يسأل عن #الطقس في #الرياض ترى ما فيه إلا #الغبار 😂#الغبار وارد الأيام الجاية.. بالذات يوم الربوع 😷😷— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 11, 2018
الله يرحمنا برحمته
تابعونا دائماً بكُل جديد عبر حساب 👈@ArabiaWeatherSA#صلاه_الاستسقاء #قريبا_عاصفه_ثلجيه_علي_الرياض pic.twitter.com/vC0zZ4Anb1
وأفاد الحساب الرسمي "لمن يسأل عن الطقس في الرياض لا يوجد إلا الغبار"، وحذر قائلا "الغبار وارد الأيام القادمة".
#قريبا_عاصفه_ثلجيه_علي_الرياض— ♪🇸🇦Samia Al- Manea (@soso_2o21) February 11, 2018
يعني بيتكرر المشهد هذا حق العام الي طاف وبتتعطل الحياه عندنا🤦♀️ pic.twitter.com/ZXn1GPo4mF
وذكرت صحيفة "صدى" السعودية أن آخر مرة شهدت فيها الرياض عواصف ثلجية كانت قبل 50 عاما أو أكثر.
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