حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الرياض

احتل هاشتاغ "قريبا عاصفة ثلجية على الرياض" المركز الأول على موقع "تويتر" في السعودية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين مستخدمي الموقع.

© Photo/ FAHAD SHADEED جدل في السعودية بسبب فتوى تخص زي النساء

وانتشرت الأنباء بين نشطاء "تويتر"، اليوم الأحد، عن عاصفة ثلجية على الرياض قريبا، حيث حذروا فيها من تطورات في الأحوال الجوية على العاصمة خلال الأيام القادمة.

وأصيب عدد كبير من السعوديين بحالة من الفزع، فيما أعرب آخرين عن تعجبهم من هذا الأمر، مؤكدين أن الرياض لا تشهد العواصف الثلجية إلا نادرًا.

وسخر آخرين من التوقعات، قائلين "إن السعودية تشهد عاصفة حر وليس صلجا"".

#قريبا_عاصفه_ثلجيه_علي_الرياض الي يشوف الجو الحين يعرف ان الي بيجينا عاصفة حر مو ثلج😂 — تغريد العٌمر (@troo099) February 11, 2018

​دفعت حالة الجدل التي استشرت عبر"تويتر" مركز "طقس العرب"، لكشف حقيقة تلك الأخبار، حيث ذكر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أن هذه الأخبار كاذبة.

​وأفاد الحساب الرسمي "لمن يسأل عن الطقس في الرياض لا يوجد إلا الغبار"، وحذر قائلا "الغبار وارد الأيام القادمة".

#قريبا_عاصفه_ثلجيه_علي_الرياض



يعني بيتكرر المشهد هذا حق العام الي طاف وبتتعطل الحياه عندنا🤦‍♀️ pic.twitter.com/ZXn1GPo4mF — ♪🇸🇦Samia Al- Manea (@soso_2o21) February 11, 2018

​وذكرت صحيفة "صدى" السعودية أن آخر مرة شهدت فيها الرياض عواصف ثلجية كانت قبل 50 عاما أو أكثر.