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01:14 12 فبراير/ شباط 2018
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    الشرطة السعودية

    الكشف عن ملابسات إطلاق النار في "مجمع البنات بجدة"

    © AFP 2018/ MOHAMMED AL-SHAIKH
    منوعات
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    كشفت الأجهزة الأمنية في السعودية عن ملابسات حادث إطلاق النار في مجمع البنات بجدة، الذي وقع أمس الأحد.

    العاصمة السعودية الرياض
    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
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    تبين أن أحد حراس المدرسة اعتدى على زميله الآخر بإطلاق النار، وأصابه في فخذه، واتضح أنهما حارسان لمدرستين متجاورتين في مجمع واحد، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

    وأوضحت الصحيفة أن المعلومات تشير إلى أن مطلق النار مريض نفسيا، حيث فتحت شرطة جدة تحقيقا لمعرفة أبعاد الموضوع، وتم التحفظ على مطلق النار، ونقل الآخر للمستشفى لتلقي العلاج.

    وذكرت الشرطة السعودية أن "الموضوع برمته سيحال للنيابة العامة بعد استكمال إجراءات التحقيق لدى الجهات الأمنية".

    وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قال إن مركز شرطة الشمالية بشرطة محافظة جدة، تسلم محضر دوريات الأمن المبني على بلاغ مواطن في العقد الخامس من العمر يعمل حارس مدرسة لتعرضه لإطلاق نار من قبل مواطن في العقد الثالث من العمر، يعمل حارسا في مدرسة أخرى مجاورة.

    وأضاف أنه نتج عن ذلك إصابته، وحالته مستقرة، فيما قام المتهم بعد ذلك بتسليم نفسه للدوريات الأمنية، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في عملية الاعتداء.

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