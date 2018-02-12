سبب غريب يحول فتاة إلى هيكل عظمي (صور)

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية ، أرجعت المرأة اليابانية، التي تعيش في مدينة كيوتو وسط اليابان ، السبب في ذلك إلى أن جدها كان يمنعها من تناول الطعام.

وقالت الصحيفة البريطانية إن المرأة التقطت الصور قبل عشر سنوات من دخولها المستشفى، حيث عانت مراراً وتكراراً من التجويع على يد جدها المسيء، الذي كان يركلها في بطنها، ويجبرها على بصق الطعام عندما كان يقبض عليها تتناوله في السر.

ونشرت المرأة، التي تعافت تماماً حالياً، سلسلة أخرى من الصور، بعد أن اتهمها مستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي بتزوير الصور، وحثت الأشخاص الذين يعانون من سوء المعاملة، أو اضطرابات الأكل المماثلة على عدم الانتظار، وقالت: "يجب عليهم أن يطلبوا المساعدة على الفور".

Young lady shares abuse she suffered at hands of her granddad who starved her https://t.co/UuPLDjopSB pic.twitter.com/3cPx7CvGGf — Prince Emmanuel Macdonald (@the_realprince) February 12, 2018

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