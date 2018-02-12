تخليق كلى جديدة تنقذ ملايين البشر (فيديو وصور)

قال البروفيسور، سوزان كيمبر، قائد الفريق البحثي في جامعة مانشيستر البريطانية: "إنها أول مرة نقوم فيها بوضع كلى تم تخليقها لتعمل داخل جسم حي".
وأضاف، في تصريح نقلته الصحيفة البريطانية: "تم حقن مادة ملونة داخل جسم الفئران المستخدمة في التجارب"، مشيرا إلى أنها قامت بتنقية الدم من تلك المادة.
Functioning human mini-kidney grown from stem cells in mice for first time: https://t.co/LZzgQEcRbZ #stemcells #science pic.twitter.com/2fExlLVWbt— Celixir (@CelixirLtd) February 12, 2018
ولفتت الصحيفة إلى وجود جهود واسعة لتصنيع الكلى الصناعية داخل المعامل، لكن زراعتها تعد التحد الأكبر، وفقا للعالم البريطاني، الذي أشار إلى أن ما يميز تجربتهم هو أنهم استطاعوا تشغيل الكلى التي قاموا بتخليقها.
Generation of Functioning Nephrons by Implanting Human Pluripotent Stem Cell-Derived Kidney Progenitors (Stem Cell Reports)— Dr Rod Williamson (@DrRod_W) February 11, 2018
Stem cells can now be used to grow functioning kidney tissue#EmbryonicStemCells #Kidney #CellTherapy #MRC #KidneyResearchUK https://t.co/FuxxqzWFCz
ويعد الفريق البحثي البريطاني أول فريق من العلماء يتمكن من تصنيع كلى مكونة من نيفرونات تشبه نيفرونات الكلى البشرية الطبيعية، التي تستقبل الدم من أحد أطرافها وتخرج الملوثات من الطرف الآخر.
Significant milestone in the development of treatment for kidney disease. https://t.co/vwFpPLKU1A— Sandrine Sauvage-Mack (@SandrineMack) February 12, 2018
وأوضح موقع جامعة "مانشستر" البريطانية أن النتائج الجديدة، التي تم التوصل إليها ستكون بمثابة علامة فارقة في مجال علاج مرضى الكلى في العالم، مشيرا إلى أنه يتم تخليقها من الخلايا الجذعية داخل المعامل قبل أن تبدأ مرحلة زارعتها داخل الجسم البشري.
Scientists have successfully produced human #kidney tissue within a living organism which is able to produce urine, a first for medical science. This study signifies a significant milestone in the development of treatment for kidney disease. https://t.co/amgbMp9iTL— NEPHSTROM (@nephstrom) February 12, 2018
ولفت الموقع إلى أن الباحثين مازالوا يعملون على تطوير وظائف الكلى الجديدة لتكون أكثر قدرة على استيعاب كميات من الدم تناسب الاستخدام العملي لجسم الإنسان"، مشيرا إلى أنه يجري تطوير الوظائف التي يمكن أن تقوم بها لتحل محل الكلى البشرية بصورة فعالة.
ووفقا لصحيفة "الإندبندنت"، فإن مليوني شخص حول العالم يتلقون العلاج من أمراض متعلقة بفشل في وظائف الكلى، بينما يموت مليوني شخص سنويا بمرض الفشل الكلوي.
Kidney health on the agenda: Scientists create functioning kidney tissue https://t.co/MFK1fqga9O #kidney #urologist #integrativemedicine pic.twitter.com/KOA3f2dEwV— Gillian Fish (@gilliansfish) February 10, 2018
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