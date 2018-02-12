تخليق كلى جديدة تنقذ ملايين البشر (فيديو وصور)

استطاع باحثون بريطانيون تخليق كلى من الخلايا الجذعية، يمكنها أن تقوم بمهام الكلى البشرية، ويمكن ربطها مباشرة مع جسم الإنسان.

© Sputnik. Sergey Guneev مشروب "سحري" يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصى

ذكرت صحيفة " الإندبندنت " البريطانية، أن تخليق كلى بشرية من الخلايا الجذعية يعد خطوة هامة لعلاج الكلى البشرية إذا تعرضت للتلف، مشيرة إلى أنه يمكن ربطها بالأوعية الدموية لتقوم بتنقية الدم وإنتاج البول.

قال البروفيسور، سوزان كيمبر، قائد الفريق البحثي في جامعة مانشيستر البريطانية: "إنها أول مرة نقوم فيها بوضع كلى تم تخليقها لتعمل داخل جسم حي".

وأضاف، في تصريح نقلته الصحيفة البريطانية: "تم حقن مادة ملونة داخل جسم الفئران المستخدمة في التجارب"، مشيرا إلى أنها قامت بتنقية الدم من تلك المادة.

ولفتت الصحيفة إلى وجود جهود واسعة لتصنيع الكلى الصناعية داخل المعامل، لكن زراعتها تعد التحد الأكبر، وفقا للعالم البريطاني، الذي أشار إلى أن ما يميز تجربتهم هو أنهم استطاعوا تشغيل الكلى التي قاموا بتخليقها.

Generation of Functioning Nephrons by Implanting Human Pluripotent Stem Cell-Derived Kidney Progenitors (Stem Cell Reports)

Stem cells can now be used to grow functioning kidney tissue#EmbryonicStemCells #Kidney #CellTherapy #MRC #KidneyResearchUK https://t.co/FuxxqzWFCz — Dr Rod Williamson (@DrRod_W) February 11, 2018

ويعد الفريق البحثي البريطاني أول فريق من العلماء يتمكن من تصنيع كلى مكونة من نيفرونات تشبه نيفرونات الكلى البشرية الطبيعية، التي تستقبل الدم من أحد أطرافها وتخرج الملوثات من الطرف الآخر.

Significant milestone in the development of treatment for kidney disease. https://t.co/vwFpPLKU1A — Sandrine Sauvage-Mack (@SandrineMack) February 12, 2018

وأوضح موقع جامعة "مانشستر" البريطانية أن النتائج الجديدة، التي تم التوصل إليها ستكون بمثابة علامة فارقة في مجال علاج مرضى الكلى في العالم، مشيرا إلى أنه يتم تخليقها من الخلايا الجذعية داخل المعامل قبل أن تبدأ مرحلة زارعتها داخل الجسم البشري.

Scientists have successfully produced human #kidney tissue within a living organism which is able to produce urine, a first for medical science. This study signifies a significant milestone in the development of treatment for kidney disease. https://t.co/amgbMp9iTL — NEPHSTROM (@nephstrom) February 12, 2018

ولفت الموقع إلى أن الباحثين مازالوا يعملون على تطوير وظائف الكلى الجديدة لتكون أكثر قدرة على استيعاب كميات من الدم تناسب الاستخدام العملي لجسم الإنسان"، مشيرا إلى أنه يجري تطوير الوظائف التي يمكن أن تقوم بها لتحل محل الكلى البشرية بصورة فعالة.

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت"، فإن مليوني شخص حول العالم يتلقون العلاج من أمراض متعلقة بفشل في وظائف الكلى، بينما يموت مليوني شخص سنويا بمرض الفشل الكلوي.