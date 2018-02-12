انتقام الأسود... العثور على جثة صياد لم يبق منها سوى الرأس

كشفت الشرطة في جنوب أفريقيا، عن التهام أسود لصياد في محمية كروغر يعتقد أنه كان يسعى لصيدها.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina بالفيديو... أسد ونمر ينقضان على حصان داخل حلبة السيرك

وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، لم يبق من جثة الصياد إلا رأسه وبعض الأشلاء.

قال مواتشي نغويبي الناطق باسم شرطة منطقة ليمبوبو في جنوب أفريقيا: "يبدو أن الضحية كان يصطاد بشكل غير قانوني في المحمية عندما هاجمته السباع وافترسته".

وأضاف "أكلت الأسود كل جسمه تقريبا ولم يبق منه إلا رأسه وبعض الأشلاء".

ولم يتسن للسلطات إلى الآن تحديد هوية الصياد.

وتؤكد العديد من المنظمات المعنية بحقوق الحيوان والحياة البرية، أن عظام الأسود وغيرها من أعضائها تلقى طلبا متزايدا في منطقة جنوب شرقي آسيا، لتستخدم في العلاجات التقليدية.

يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني 2017، عثر على جثث ثلاثة أسود في ليمبوبو، تم قطع رؤوسها وأطرافها.