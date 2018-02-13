فئران ضخمة بوزن 9 كيلوغرام تهدد ولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

تعاني ولاية كاليفورنيا الأمريكية من خطر يتمثل بغزوها من آلاف الفئران النهرية أو ما تعرف باسم "الكيب"، والتي يمكن أن تتسبب بخسائر مادية كبيرة للولاية.

هجوم الفئران المائية بدأ في مقاطعة ستانيسلاوس بولاية كاليفورنيا بعدما تم العثور على عدد منها.

وكانت المفاجأة بالحجم الكبير لهذه القوارض، حيث وصل طول أحدها إلى 76 سنتيمترا، وبذيل طوله نحو 30.5 سنتميتر، أما وزنه فقد وصل إلى 9 كيلوغرام تقريبا.

وقد صرح بيتر تيرا المتحدث باسم المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا قائلا: "إن هذه القوارض تختبئ في مناطق الحواجز الصخرية والسدود والخطوط الحديدية،

الأمر الذي يؤدي لتدمير البنية التحتية لهذه الأماكن.

يذكر بأن الولاية كانت قد رصدت أعدادا من هذه الفئران في 2017، وصل عددها إلى حوالي 20 فئرا، إلا أن الخطورة تكمن في أن هذه الفئران يمكنها إنجاب 200 قارض كل عام.

من جهتها طلبت السلطات المختصة من السكان المحليين التعاون والإبلاغ في حال شاهدوا هذه الفئران.