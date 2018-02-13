فصل توأمين ملتصقين في القلب والكبد (فيديو وصور)

تمكن جراحون أمريكيون من فصل توأمين ملتصقين منذ عامين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© Sputnik. Sergey Guneev جراحة نادرة في دولة عربية لإخراج "توأم" من بطن طفل

ذكرت الصحيفة ، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، أن التوأمين كانا يعيشان بأنسجة مشتركة حول القلب، إضافة إلى التصاقهما في منطقة الحجاب الحاجز.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجراحين في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية قاموا بتلك الجراحة، الشهر الماضي، وتم الإعلان عنها اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن عملية الفصل استمرت مدة سبع ساعات.

وسيكون بإمكان التوأمين أن يعودا إلى منزلهما بعد شهر من تاريخ الإعلان عن نجاح عملية الفصل، وفقا للصحيفة التي أوضحت أن نسبة 70 في المئة من التوائم الملتصقة تكون إناث، وأن نسبة نجاح فصلهما تكون أكبر من نسبة فصل الذكور.

ويعتمد نجاح عملية الفصل بين التوائم على نوعية الأعضاء الملتصقة بينهما.

Conjoined twin girls separated at Texas Children's https://t.co/CM2RO4ywxy pic.twitter.com/TvO1dhg0Q0 — Houston Informer (@houstoninformer) February 13, 2018

ولفتت الصحيفة إلى أن أول عملية جراحة لفصل توأمين ملتصقات جرت في خمسينيات القرن الماضي، لكن تلك العملية ظلت من أكثر التحديات التي تواجه الجراحين.

Conjoined twin girls from Gaza separated in operation https://t.co/gEtTJtcA11 — David Hall (@davidhall75) January 9, 2018

واستغرق الإعداد لتلك الجراحة قرابة عام من العمل المتواصل من لفريق عمل يضم 75 جراح ومتخصص لإجراء الجراحة وفصل قلبي الطفلين الملتصقين في منقطة القلب والكبد والحجاب الحاجز.

وتضمن الجراحة فصل مكونات كل طفل على حدى وتوفير مصادر الدم اللازمة لتغذية كل منهما بعد نجاح عملية الفصل.



