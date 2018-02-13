تناول هذه الثمرة يقاوم مخاطر ارتفاع ضغط الدم

يشتهر مرض ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت"، ويحتاج لاتباع أسلوب حياة مختلف عن العادي تماما حتى يمكن للمريض أن يتعايش معه.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس"، أكدت دراسة حديثة أن الإكثار من تناول الطماطم يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة أن تناول الطماطم بشكل منتظم لمدة ثمانية أسابيع يؤدي لخفض ضغط الدم، ما يساعد على تفادي الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأجرى الباحثون تجربة على 31 مريضا تناولوا 250 ملغم من الطماطم لمدة ثمانية أسابيع، وساعدتهم الطماطم على خفض ضغطهم لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تفيد صحة القلب.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الطماطم بانتظام يعد أفضل وسيلة لخفض ضغط الدم، حتى أنه جعل العديد من المرضى يستغنون عن الأدوية.